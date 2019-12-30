Hüseyin Gülerce'den Abdulkadir Selvi'ye Sözcü davası yanıtı

Sözcü yazarların FETÖ'den verilen ceza Hüseyin Gülerce ile Abdulkadir Selvi'yi karşı karşıya getirdi. Gülerce, kendisini Sözcü yazarları aleyhine tanıklık yapmakla suçlayan Selvi'ye, sosyal medyadan yanıt verdi.

Sözcü gazetesi yazarlarının da aralarında bulunduğu 7 kişinin yargılandığı FETÖ davasında karar açıklandı. Karara göre Emin Çölaşan ve Necati Doğru, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gülerce'ye sert eleştiri

Karar medya dünyasında yankı uyandırırken, Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında Hüseyin Gülerce'yi hedef aldı.

Sözcü için "Varlık nedeni FETÖ’yle mücadele olan gazete" diyen Selvi, Gülerce için "FETÖ karşıtlığından prim yapmaya çalışan" yorumunda bulundu. Selvi, Hüseyin Gülerce'nin Sözcü davasında tanık olduğunu ve Sözcü yazarlarını FETÖ’cülükle suçladığını söyledi.

Çölaşan'ın "Şimdi cemaati savunma zamanı" başlıklı yazısını neden eleştirmedin

Gülerce ise bu suçlamalara Twitter hesabından yanıt verdi. Gülerce, Selvi'ye FETÖ'nün MGK'da terör örgütü ilan edildikten sonra Çölaşan'ın 2015 yılında cemaati savunduğu yazıyı bugüne kadar neden eleştirmediğini sordu.

Yoksa sen de FETÖ için ''dandik'' mi diyorsun?

Çölaşan'ın tartışılan o yazısını paylaşan Gülerce, "Demek görev sana verildi Abdülkadir Selvi. Aşağıda Çölaşan''ın, MGK'da ve yargıda FETÖ terör örgütü kabul edildikten sonraki yazısı. Görevli değilsen bu yazıyı bugüne kadar neden eleştirmediğini açıkla. Yoksa sen de FETÖ için ''dandik'' mi diyorsun?" ifadelerine yer verdi.

Demek görev sana verildi Abdülkadir Selvi.

Aşağıda Çölaşan''ın, MGK'da ve yargıda FETÖ terör örgütü kabul edildikten sonraki yazısı.

Görevli değilsen bu yazıyı bugüne kadar neden eleştirmediğini açıkla.

Yoksa sen de FETÖ için ''dandik'' mi diyorsun?https://t.co/Gz0V0uzrKQ — Hüseyin Gülerce (@huseyingulercee) December 30, 2019

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