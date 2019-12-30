Rıdvan Dilmen'den Ünal Karaman ve Fenerbahçe yorumu

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasını ve Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın ayrılma kararı ile ilgili yorumlarda bulundu.

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında, Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasını ve Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın ayrılma kararını yorumladı.

İşte Dilmen'den Rizespor-Fenerbahçe maçının yorumu:

"Bugün VAR'lık pozisyon yoktu, VAR'a gitmeden penaltı vermeliydi. Muriqi'nin penaltı pozisyonu gri pozisyon değil. Görüşü o kadar net ki hocanın, baş başalar. Görüyor olayı, VAR'a ne gerek var? Jailson, hakemi de kurtardı, yoksa herkes Muriqi pozisyonunu konuşurdu. O pozisyonda sağ taraftan orta gelince, Vedat ile defans arasında 3 metre var. Burada hiç tartışmadan penaltıyı vereceksin. Marcao'nun yaptığı saçmasapan bir penaltı var, bu o kadar olmasa da, penaltı. Benim görüşüme göre penaltı. Göztepe - Fenerbahçe maçında Gustavo'nun penaltı yaptığı pozisyon var, hiçbirimiz görmedik. Bu pozisyon, zorunlu penaltı değil bu. Kazandıkları için, belki üstünde durulmayacak. ''

''Fenerbahçe'nin adını şutör takım koydum''

''Fenerbahçe kesinlikle ve kesinlikle bir sol bek almalı. Sol bek alınca Dirar'ı sağda kullanabileceği için, oraya gerek yok gibi. Alacağı sol bek, sol stoper de kullanılmalı Kolarov gibi. Fenerbahçe en fazla ceza sahası dışından gol atan takım zaten. Attığı 33-34 golün en az 10-12 tanesini ceza sahasından atmıştır. Fenerbahçe'nin adını şutör takım koydum. ''

''Adil Rami'yi yollarlar''

''Orta sahada bir problem gözükmüyor. Yedek santrfor, kanatta da oynayabilecek, Kuyt, Cenk tarzı, problemsiz, Sow tarzı bir oyuncu olmalı. Cenk olmaz, Cenk oynamaya gelir. Kanatta da oynayabilecek, orta sahaya da gelebilecek bir oyuncu olmalı. 6 gün sonra takımın yeni sol bekinin çalışmaya başlaması lazım. Adil Rami'yi yollarlar. Bence kesinlikle stoper alınmalı ama öncelik sol bek. Vedat Muric'i 2-3 haftadır beğenmedim, biraz sallandı. Sakatlıktan falan da geldi, zor tabii. ''

''Rizespor kalecisi Gökhan, 2 golde de hatalı''

''Ben Fenerbahçe puan kaybetmez diye düşünüyordum. Çok yağış vardı. Hem oyun durdu, hem yavaş paslar vardı. Rize'de vasat bir oyun ortaya çıktı. Fenerbahçe ağırlıklı bir oyun vardı ama çok yavaş ve pozisyon zenginliği azdı. Rizespor kalecisi Gökhan, 2 golde de hatalı bana göre. Jailson'un vuracağını tahmin etmedi. Bu haftaki maçlara baktığımda, hakemlerin performansını kötünün iyisi olarak beğendim.''

''Nihat Bey ve Ali Bey ile olan AVM toplantısında Zekeriya Bey'in olması son derece yanlış bir olay''

''Bir MHK başkanı düşünün, bir kulüp kural hatası ile ilgili başvuru yapıyor. MHK Başkanı çıkıyor, kural hatası yok diyor, açıklama yapıyor. MHK Başkanı böyle bir açıklama yapmaz. 3-4 hakemin gideceği konuşulmaya başlandı ve bu her gün hakemlerin üzerinde baskı oldu. Nihat Bey ve Ali Bey ile olan AVM toplantısında Zekeriya Bey'in olması son derece yanlış bir olay. Son Fenerbahçe - Beşiktaş maçından sonra, finallere kadar gitmiş hakeme ceza vermek, bugünü de etkiliyor. ''

''Rıza Çalımbay müthiş başarılı, bir de Okan Buruk başarılı''

''Sivas'ın 11'ini koyun, sezonun ilk programını yapalım ve Sivas ilk yarıyı lider bitirir diyelim, ne hakaret ederler bize, 'toptan anlamıyor' derler.

Sivas, Beşiktaş ile oynayacak, 4. hafta Başakşehir ile oynayacak, sonra hemen Trabzon'a gidecek. 2 tane başarılı teknik direktör görüyorum, Rıza Çalımbay müthiş başarılı, bir de Okan Buruk başarılı.

Futbol tarihinde bir kez 3 büyükler devrede 3'ün dışında kalmış. 3 puanlı sistemde 3 büyüklerin içerisinde olmadığı ilk sezon da bu sezon, belki bir daha olmayacak.''

Ünal Karaman ile ilgili yorumu

''Haber gelince sürpriz oldu bizim için. Birkaç haftadır yönetimle başkanla Ünal Hoca arasında problemlerin olduğu konuşuluyordu ama çok su yüzüne çıkmamıştı.''

''Ben devam edilmesinden yanaydım açıkçası''

''Hafta arasında ise medyadan takip ettiğimiz şekilde yönetimin Ünal Hoca konusundaki eleştirileri dışarıya vurmaya başladı. Okudum maç sonu konuşmalarını. Ünal hoca 'Ben boğaza takılırım' ve 'Ahmet Başkan, keşke benle konuşsaydı. Ona söyleyeceklerim var' diyor. Yani bu günlük değil, uzun süreden beri gelen bir süreç. Belki yönetim ilk yarı bitsin diye bakıyordu olaya. Ben devam edilmesinden yanaydım açıkçası. Birçok problemlere rağmen Ünal Karaman başarılı oldu şu ana kadar. Ama başkan ile hoca arasında bir kopukluk olduğunu son 10 günde görmeye başladım. Üstelik son günlerde başarılı da skor almalarına rağmen... Skordan bağımsız belki oynanan oyunu bahane gösterebilirler, iletişim problemleri vardı belki. Hayırlısı olsun, Ahmet Başkan ile Ünal Hoca oturmuşlar, ayrılmışlar. Trabzonspor, büyük bir kulüp mutlaka birini bulacaktır. Yine de bir risktir bu kararı almak, kolay bir karar değildir. Ünal Hoca için de, özellikle Trabzonspor için de... Ünal Hoca ile bir daha konuşurlar mı bilmiyorum ama kesin deniyor. Hayırlısı olsun. Ünal Hoca baktığında başarılı oldum diyebilir, Trabzonspor yönetimi de belki daha fazla puan bekliyorduk diyecek. Ama şu an baktığımızda Trabzonspor, liderin 5 puan gerisinde ve 3 büyüklerin tamamını da geçmiş durumda. Tamamen yönetim ile Ünal Hoca arasında bir problem olduğunu düşünüyorum. Bir risktir bu kararı almak. Kolay bir karar değildir. Ünal Hoca için de Trabzonspor için de hayırlısı olsun. Biz süreci takip edeceğiz. ''

''Şenol Hoca acaba sene sonuna kadar Trabzon'a gidebilir mi?''

''Şenol Hoca acaba sene sonuna kadar Trabzon'a gidebilir mi? Nasılsa EURO 2020 tamam, serüven bitti. İki takımı birden çalıştırır mı? Gider mi bilmiyorum. Duyum aldığım yok sadece düşündüm. Eğer 6 gün içinde teknik direktör başlarsa kafalarında plan olduğunu düşünürüm."