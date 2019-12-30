HABER /  GÜNCEL
ADV Son sezon indirimi

Erbil'de şehit edilen Türk diplomatın soruşturmasında 2 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 2 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 2 kişinin tutuklandığını bildirdi.

17 Temmuz'da Irak'ın Erbil kentindeki bir restoranda silahlı saldırıya uğrayan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu çalışanlarından diplomat Osman Köse şehit olmuştu.

Hain saldırıyı gerçekleştiren tetikçi Mazlım Dağ kısa süre içerisinde yakalanmış, saldırıyı planladığı tespit edilen PKK'lı iki terörist ise MİT ve TSK'nın Kuzey Irak'ta düzenlediği operasyonlarda etkisiz hale getirilmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Başsavcı Yüksel Kocaman'dan Bülent Arınç'ın damadı hakkında açıklama
Hüseyin Yayman'dan şaşırtan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yorumu
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal açıkladı FETÖ'ye 10 milyar dolarlık finans yardımı
TMSF Başkanı Gülal açıkladı: FETÖ aidiyetleri olan şirketleri yüzde 38 büyüttük
Abdulhamit Gül açıklamıştı! Kadına şiddette ihtisas mahkemeleri belirlendi
Dolar zirveye çakıldı kaldı! Yılbaşı öncesi dolarda son durum
ÖNCEKİ HABERLER
Sivasspor'a yenilen Göztepe hüzünlü bitirdi
Beşiktaş'ta ilk yarıda en çok Loris Karius forma giydi
Galatasaray'ın en istikrarlısı Muslera
TMSF Başkanı Gülal'dan Cem Uzan'la ilgili dikkat çeken açıklama
31 Aralık yarım gün mü yarın okullar öğleden sonra tatil mi?
MTV hesaplama robotu 2020 MTV hesaplama nasıl olur?
Yorumlar