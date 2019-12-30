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TMSF Başkanı Gülal'dan Cem Uzan'la ilgili dikkat çeken açıklama

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Türkiye'ye dönüş hazırlığı içinde olduğu söylenen Cem Uzan'ın 47 yıl kesinleşmiş ceza aldığını belirterek, "Bize hâlâ 40 milyar lira borçlu. O yüzden bu yapıyla gelirse amenna” dedi.

Türkiye'ye yakın zamanda döneceğini söyleyen ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olan Cem Uzan'la ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

Hürriyet Ekonomi Servisi'ne konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Uzan'ın Türkiye'ye dönme iddialarıyla ilgili noktayı koydu.

47 YIL CEZASI 40 MİLYAR TL BORCU VAR

CEM Uzan’ın Türkiye’ye gelmek istediğinin hatırlatılması üzerine Gülal, “Birincisi kesinleşmiş bir cezası var. 47 yıl ceza aldı. ‘Beni FETÖ bu hale getirdi’ diye yeniden yargılama talep etti, mahkeme reddetti. Şu ana kadar devlet 13.1 milyar lira tahsilat sağladı, bu tahsilatın büyük kısmı vergi borçlarına diğer kurumlara borçlarına gitti. Bize 1 milyar lira kaldı. Bize hâlâ 40 milyar lira borçlu. O yüzden bu yapıyla gelirse amenna” ifadelerini kullandı.

ÇUKUROVA GRUBU İLE OCAK AYI SONUNA KADAR PROTOKOL YAPARIZ

26 bankanın devrinden sonra 20 yıldır banka hakim ortaklarıyla ilgili çalışma yaptıklarını dile getiren Gülal, “Bu şirketlerden 23.1 milyar dolar tahsilat sağlandı. 20 yıldır uğraşıyoruz artık gelinen noktada biz de yorulduk, muhataplarımız da yoruldu, dosyaları kapatarak gidelim. Kapattığımız dosya Çağlar grubundan ciddi bir tahsilat sağladık. Zeytinoğlu ile kapattık, diğerleri ile ilgili de son aşamadayız. Çukurova ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Balkaner’le alakalı biz borcu tahsil ettik diye bakıyoruz. Ataşehir’de bir projemiz var. Oradan gelecek tutar bizim alacağımızı karşılayacak düzeyde. Çukurova’da ocak ayının sonuna kadar protokolü yaparız diye düşünüyorum. İnşallah o dosyayı da kapatmak istiyoruz” diye konuştu.

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