TMSF Başkanı Gülal'dan Dumankaya ve Fi Yapı mağdurlarına ilişkin açıklama

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, FETÖ darbe girişimi sonrası el koyulan Dumankaya ve Fi Yapı mağdurlarına ilişkin açıklama yaptı. Gülal 'biz TMSF olarak hem de devlet olarak geri alamayacağımız hiçbir bir kuruşu bu şirketlere koyamayız. Fi Yapı'nın kasasında 1 lira bile yok. dedi.

Hürriyet Gazetesi'nden Neşe Karanfil'e açıklamalarda bulunan Muhiddin Gülal, konut mağdurları ile ilgili olarak Dumankaya, Fi Yapı'da toplam 8 bin 768 mağdur olduğunu söyledi.

Fi Yapı'da mağduriyetin 10 yıl önce oluştuğunu ifade eden Gülal, "TMSF kayyım olarak devreye girince mağdurlar 'Acaba mağduriyetimiz giderilir mi' diye heyecanlandılar.

Ama hem biz TMSF olarak hem de devlet olarak geri alamayacağımız hiçbir bir kuruşu bu şirketlere koyamayız. Çözümü şirketin kendi mali portresi içinde oluşturmamız lazım. Fi Yapı'nın kasasında 1 lira bile yok. Dikili'de bir adası var ancak o da fiyatı tamamlayacak durumda değil. Dumankaya'da bir Alman firması ile görüştük, mevcutların satışı ile finanse edilecekti, sektördeki olumsuzluk onları da etkiledi.

Sancaktepe'de Mozaik projesi var, onu tamamlama noktasına geldiler. Bu projede 232 kişi var. Nisan, mayıs gibi en azından orayı teslim etmeyi planlıyoruz. Almanlar bu projeyi tamamladıktan sonra bir değerlendirme yapacağız" dedi.

İnşaat tamamlama sigortası şart

İnşaat sektöründe en önemli eksikliğin inşaat tamamlamama sigortası gibi bir enstrümanın olmaması olduğunu vurgulayan Gülal, "Denenebilecek her şeyi denedik. İnşaat tarafı şu süreçte beni en fazla üzen kısımdı. İnşaat tamamlama sigortası hâlâ ülkemizde oturmadı, kesinlikle şart. Biz denedik, yaptıramadık. Belki bu sistem olsaydı mağduriyetler yaşanmayacaktı" şeklinde konuştu.