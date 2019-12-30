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Yılbaşı için değişik tatlı arayanlara ayvalı kakaolu tavuk göğsü tarifi

Yılbaşı gecesi hangi tatlı yapılır diye soranlara yılbaşı yemeği için değişik bir tatlı tarifi hazırladık. Yılbaşı yemeğinde bu yıl ayvalı kakaolu tavuk göğsü yapabilirsiniz. Ayvalı kakaolu tavuk göğsü tarifini şık kadehlerde hazırlayacağınız sunumla misafirlerinize ikram edebilirsiniz.

Tadı damağınızda kalacak ayvalı kakaolu tavuk göğsü tarifi tam yılbaşı sofraları için aradığınız değişik tatlı tariflerinden olabilir. Alışılagelmiş tavuk göğsü tariflerinden lezzet olarak farklı dokunuşlara sahip ayvalı kakaolu tavuk göğsü tarifi için gerekli malzemeler listesi aşağıdaki gibi. 

Ayvalı kısım için: 3 orta boy ayva, 1 su bardağı su, 1.5 çay bardağı toz şeker

Muhallebi için: 1 litre süt, 3 yemek kaşığı un, 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı kakao, 100 gram labne peynir.

Hazırlanışı: Ayvaları soyup iri küpler halinde doğrayın. Bir tencereye alıp üzerine su ve toz şekeri ekleyin. Orta ateşte ayvalar yumuşayıp kıvam alana kadar pişirin. Hazırladığınız ayvalı sosu servis kuplarına paylaştırın ve soğuyana kadar bekletin. Muhallebisi için süt, un, toz şeker ve kakaoyu bir tencerede iyice karıştırın. Ocağa alıp orta ateşte devamlı karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin. Kısık ateşte karıştırmaya devam ederek 1-2 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Pişirdiğiniz muhallebi ha?f ılındıktan sonra labne peynirini ve vanilyayı ilave edin. Mikserle 3-4 dakika çırpıp ayvalı kuplara paylaştırın. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına alın ve iyice soğuduktan sonra servis yapın.

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