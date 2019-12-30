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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

TÜRKİYE'de dün günlük bazda 754 bin 543 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 761 bin 182 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 673 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 855 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 754 bin 543 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı 761 bin 182 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 184 bin 166 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 144 bin 599 megavatsaat ile linyit ve 118 bin 986 megavatsaat ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 133 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 772 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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