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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kilit isim Abdulkadir Selvi paylaştı

Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener'i ziyaretine değindiği bugünkü yazısında cumhurbaşkanlığı seçiminde anahtarın Meral Akşener'in elinde olduğunu yazdı.

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili son dönemdeki yazılarıyla dikkat çeken Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bir yazı daha kaleme aldı.

İmamoğlu'nun Kanal İstanbul tartışmasında öne çıkmayı başardığını söyleyen Selvi, kendisini Erdoğan'a muhatap kıldığını yazdı.

Erdoğan'ın CHP’den bir adayın kendisine rakip olmasını her zaman tercih ettiğini dile getiren yazar, "Ekrem İmamoğlu ise hem Abdullah Gül’ü safdışı bırakıp hem de Cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan karşıtı cephenin tek adayı olmayı ister." ifadelerine yer verdi.

Bir önceki seçimlerde kendisi aday olarak Abdullah Gül'ün ortak aday olmasınının önüne geçen Meral Akşener'e dikkat çeken Selvi, İmamoğlu'nun Akşener'e yaptığı ziyareti gündeme getirerek, yazısına şöyle devam etti:

"Bundan sonrasını Abdullah Gül ile Kemal Kılıçdaroğlu düşünsün"

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik kulisleri yazmaya devam edeceğim ama bu kez seçimin anahtarı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in elinde. Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylığı konusunda bastıranlardan biri İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’di. Akşener’in güçlü desteği nedeniyle Kılıçdaroğlu, İmamoğlu konusunda parti içinden gelen baskılara karşı durmayı başardı. Ekrem İmamoğlu eşi ve kızıyla birlikte Akşener’e boşuna aile ziyaretinde bulunmadı. Bundan sonrasını Abdullah Gül ile Kemal Kılıçdaroğlu düşünsün."

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