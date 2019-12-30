"Kanal İstanbul için referandum olacak mı?" sorusuna Soylu'dan çarpıcı yanıt

Kanal İstanbul tartışmaları gündemdeki yerini korurken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Kanal İstanbul'la alakalı referandum olacak mı?" sorusu yöneltildi. Soylu ise "2011'de Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara gelirken projesiydi, halka o zaman soruldu ve halk onu tek başına iktidar yaptı" yanıtını verdi.

CNN Türk'te yayınlanan 'Haftasonu Özel' programına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal İstanbul'la ilgili sorulara dikkat çeken yanıtlar verdi.

Kanal İstanbul projesinin referanduma gitmeyeceğini belirten Soylu, unları kaydetti:

"Türkiye kendi avantajını neden kaybetsin?"

Kanal İstanbul'la alakalı iddiaların hiç birisinin bilimsel gerçekliliği yoktur. Montrö'yle ilgili iddialar da var. Montrö yalnızca İstanbul Boğazı'nı mı ilgilendiriyor? Antlaşmada Çanakkale Boğazı var, Karadeniz Boğazı var. Yine başka bir şey daha var. Burada Türkiye kendi avantajını neden kaybetsin? Bu bizim için bir imtiyaz. Türkiye bu imtiyazı neden kaybetsin?

Kanal İstanbul referanduma gidecek mi?

Referandum tartışmaları da var. Referanduma gitti bu 2011'de. Biz bu projeyle halkın önüne çıktık. Vatandaş bu projeye evet dedi. O zaman 1. boğaz köprüsünde getirseydik keşke. İHA'ları SİHA'ları, yerli otomobili de getirseydik o zaman referanduma.

İndependenta kazasını anımsattı

Konuşmasında 1979 yılında boğazda meydana gelen İndependenta kazasına tanık olduğunu ifade eden Soylu, şöyle devam etti: Ben ilkokuldaydım 1979'da, birden bir baktık ki sabahleyin okula girmek üzereyken İstanbul'un gökyüzü simsiyah oldu. Ondan sonra 2 geminin çarpıştığı ve büyük bir kaza olduğu ortaya çıktı. İstanbul Boğazı'ndan ortalama 40-50 bin civarında gemi geçiyor tonajına göre. Ben denizcilik de yaptım 1 yıl. Gemi brokerlığı yaptım. Arap körfezinden Türkiye'ye ham petrol taşıyan bir şirkette çalıştım. Borsayla ilgilendikten 3-4 yıl sonra. Sonra askere gittim. Süveyş Kanalı'nın nasıl bir işletime sahip olduğunu bilirim.

"Boğazda bir geminin 1 saat beklemesi ciddi bir maliyet oluşturur"

Boğazdan geçen gemilerin bekleme süreleri var. Bu gemiler ticari gemiler. Bu gemilerin 1 saat beklemesi ciddi bir şekilde maliyet oluşturur. Bu gemilerin ne kadarı Kanal İstanbul'u kullanır, ne kadarı kullanmaz elbetteki o ticari kaygıların oluşturacağı bir sonuçtur. Ama bu bizim imkanımız. Çevreyi korumak zorundayız biz.

"Boğazı koruyabilecek bir projedir"

Kanal İstanbul hem ekonomik bir projedir, hem de çevreci bir projedir. Tam anlamıyla boğaza alternatif olabilecek, boğazı koruyabilecek bir projedir. 500 bin kişilik şehircilik mimarisi oluşacak orada.

"Türkiye için prestij projesidir"

En önemlisi Türkiye için ciddi bir itibar projesidir. Bütün dünyanın bu noktalarda çekingen durduğu zamanlarda Türkiye için bir prestij projesidir. Biz İstanbul boğazını koruyoruz. Tehlikeden ve tehditten koruyoruz. Geçen gün de boğazda bir gemi kazası yaşandı. Dediler ki kaptanı Rizeli. Adam Romanyalı çıktı. Yani Türkiye'de enteresan değerlendirmeler. Enteresan yorumlamalar var.