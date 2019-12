Trabzonspor'da deprem Ünal Karaman ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da Ünal Karaman depremi yaşanıyor. Bordo-mavili ekip, geçtiğimiz sezonun başından beri takımın başında bulunan Ünal Karaman ile yollarını ayırdı.

Trabzonspor'da sıcak saatler yaşanıyor. Trabzonspor geçtiğimiz sezonun başından beri takımın başında olan Ünal Karaman ile yollarını ayırdı. Süper Lig'in ilk yarısını 32 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, son 9 sezonun en iyi puanını yakalamıştı. En son 2010-2011 sezonunda 42 puanla 1. sırada ilk yarıyı kapatan Karadeniz ekibi, daha sonraki 8 sezonda 30 puan ve üzerini görememişti. Karaman, Trabzonspor’dan sezonuna kadar olan alacaklarını almak şartıyla görevden ayrıldığı öğrenildi. Ahmet Ağaoğlu’nun Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalar ve oyunu beğenmemesini belirtmesi, sürecin başlangıcı olarak yorumlanmıştı.

Ahmet Ağaoğlu ne demişti? "Haftalardır öne geçtikten sonra baskı yeme alışkanlığından bir türlü kurtulamadık. Konyaspor, eline geçen fırsatları kullansaydı yine ortaya farklı bir sonuç çıkabilirdi. Trabzonspor’un oynayacağı futbol kesinlikle bu değil. Bu futbol bize yakışmıyor."

"Profesyonelliğin içerisinde bunlar olabilen şeyler"

Ünal Karaman, Kayserispor maçının ardından görevi bırakacağına yönelik iddialarla ilgili soru üzerine ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Basın toplantısı yaparsak onunla ilgili paylaşım yaparız. Kamuoyu nezdinde birçok söylem, dedikodu farklı şekilde algılanabiliyor. Çalışan profesyonellerin, başkan ve yönetim kurulunun çalışıp çalışmama lüksü varsa, teknik direktörlerin ve profesyonellerin de çalışıp çalışmama gibi bir lüksü var. Profesyonelliğin içerisinde bunlar olabilen şeyler. Evet konuşulur, bu dikkate alınabilir, düşünülebilir, seçeneklerden bir tanesidir. Oyuncularla vedalaşırken bile aynı şeyleri söyleriz. Çünkü onlar da profesyonel, biz de profesyoneliz. Bizi yöneten, bize bu görevi veren insanlar yarın farklı bir düşünce ile karşımıza çıkabilir. Biz de çok kullanılır, ’gidip de dönmemek, gelip de görmemek var’. Bunlar her dönemde olabilir. Sonuçta yola gidiliyor, seyahat yapılıyor, izin isteniliyor. Bunlar sporun içerisinde olabilecek şeyler. Böyle bir yaklaşım, tavır, düşünce olursa benden net şekilde duyarsınız. Bu da bizlere işveren insanlarla beraber bir araya gelip konuşulacak konulardır."

"Bu takımın teknik sorumlusu olarak sinecek değilim"

Karaman, Konyaspor maçı sonrası kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun oynanan futbolu eleştirmesine yönelik soruya, "3 gün sonra duydum. Elbette ki üzerime alıyorum. Bu takımın teknik sorumlusu olarak sinecek değilim. Ama bazen kişilerin karakterleri, kimlikleri, oturdukları koltuklar, bulunduğu pozisyonlar taraftar kimliğinin hiçbir zaman önüne geçmiyor. Her ne kadar Sayın Başkan böyle bir ifade kullanmış olsa da başkan kimliğinden daha ziyade zaman zaman taraftarlığını hatırlayabiliyor. Taraftar olarak eleştiri yapabiliyor. Taraftarın her türlü söylemine saygı duyuyoruz, anlayışla karşılıyoruz. Sonuçta ’taraftardır, normaldir’ diyoruz. Eğer başkan olarak bir araya geldiğimiz ortam içinde kullanacak olursa sizler önünde söylemem ama konuşacağımız özelde söyleyeceğim şeyler olabilir. Her taraftarın söylemine cevap verecek pozisyonda görmüyorum kendimi. Kapalı kapılar ardında Sayın Başkan’la her şeyi konuşuyoruz ama anlamak istediği konular varsa, yine cevap verip konuşabiliriz" cevabını vermişti.

Şenol Güneş'i geride bıraktı Trabzonspor'da 2010-2011 sezonunda takımı çalıştıran Şenol Güneş’in ardından 7’si yerli, 2’si yabancı olmak üzere 9 teknik adam görev yaptı. Karadeniz ekibinde, söz konusu dönemde Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal, Şota Arveladze, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman; teknik direktörlük görevine getirildi. Bu isimler arasında Ünal Karaman, bordo-mavililer’i zirveye taşıyan antrenör oldu.

Son 9 sezonun en iyisi olmuştu

Süper Lig'in ilk yarısını 32 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, puan olarak son yılların en iyi ilk yarı performansına imza attı. İstikbal Mobilya Kayserispor'u 6-2'lik sonuçla mağlup ederek sezonun en farklı galibiyetini alan bordo-mavililer, ilk yarılarda son 9 sezonun en iyi puanını elde etti. En son 2010-2011 sezonunda 42 puanla 1. sırada ilk yarıyı kapatan Karadeniz ekibi, daha sonraki 8 sezonda 30 puan ve üzerini göremedi.

Bordo-mavili takım, 2011-2012 sezonunda 24 puanla 8. sırada, 2012-2013 sezonunda 24 puanla 7. sırada, 2013-2014 sezonunda 27 puanla 7. sırada, 2014-2015 sezonunda ise 26 puanla 6. sırada ilk yarıyı kapadı. Karadeniz ekibi, 2015-2016 sezonunda 24 puanla 9. sırada, 2016-2017 sezonunda 21 puanla 12. sırada, 2017-2018 sezonunda 29 puanla 7. sırada, 2018-2019 sezonunda ise 29 puanla 2. sırada devreye girdi. Trabzonspor, bu sezon da 17 hafta sonunda 9 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle 32 puan topladı ve 3. sırada ilk yarıyı tamamladı.