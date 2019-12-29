Balıkesir Marmara Adası'nda 10 bin kişi elektriksiz kaldı

BALIKESİR'de kış nüfusu 10 binlerde olan Marmara Adası'nda elektrik sıkıntısı yaşanıyor. Elektrik kablolarının denizin altından geldiği adaya 6 saattir elektrik verilemiyor.

Elektrik kablolarının denizden ulaştığı Marmara Adası'na 6 saattir elektrik verilemiyor.

Arıza konusunda henüz bir tespitin yapılmadığı kesintiye denizdeki fırtına dolayısı ile müdahale edilemiyor.

Bir geminin elektrik kablolarını kopartması ihtimali üzerinde durulurken, vatandaşlar arızanın bir an önce giderilmesini istiyor.