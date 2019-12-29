Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı. 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona ererken; Gaziantep'te 48'de Güray Vural, Malatya'da ise 53'te Adis Jahovic kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Bu sonuçla Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor puanını 24 yaptı.

21’inci dakikada Gaziantep FK öne geçti. Yeni Malatyaspor'da Mustafa Akbaş'ın kısa düşen geri pasında topu kontrol eden Kayode, kaleci Farnolle'den sıyrılarak meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi: 1-0.

24’üncü dakikada orta alandan gelişen Yeni Malatyaspor atağında savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Jahovic topu geriye çevirdi. Murat Yıldırım’ın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

48’inci dakikada ev sahibi takımda Güray Vural, rakibine yaptığı müdahale sonrası önce ikinci sarı kartı ardından kırmızı kartı görerek oyun dışı kaldı.

53’üncü dakikada Yeni Malatyaspor'da Jahovic rakibine koluyla yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

58’inci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Djilobodji rakibinden sıyrılarak önünü boşalttı. Kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı vuruşta ise top üstten auta gitti.

63’üncü dakikada orta alandan gelişen konuk takımın atağında ceza sahası biraz gerisinde topla buluşan Donald kaleye şutunu attı ancak Günay topu kontrol etti.

78’inci dakikada Yeni Malatyaspor beraberliği sağladı. Sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Özer'in yaptığı ortayı savunma karşıladı. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Bifouma düzgün vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

81’inci dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında topu sürükleyen Sakıp sağ taraftan destek gelen Bifouma'ya pas verdi. Bifouma çaprazdan karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu attı ancak top kalecide kaldı.

Gaziantep FK: 1 - 1 :Yeni Malatyaspor

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Bahattin Şimşek, Alpaslan Dedeş, Mustafa Savranlar

Gaziantep FK: Günay, Papy Djilobodji, Tosca, Kenan Özer (Dk. 78. Chibsah), Jefferson, Kayode (Dk. 85 Muhammet Demir), Güray Vural, Morais, Oğuz Ceylan, Diarra (Dk. 90+4 Owlowski), Kana Bıyık

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer Özdemir, Mustafa Akbaş, Robin Yalçın (Dk. 89 Ahmed İldiz,) Murat Yıldırım (Dk 60 Buğra Yıldırım), Donalt, Sakıp Aytaç, Hadebe, Guilherme ( Dk. 46 Fofana), Bifouma, Jahovic

Goller: Dk. 21 Kayode, (Gaziantep FK) – Dk. 78 Bifouma (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 48 Güray Vural, (Gaziantep FK) – Dk. 53 Jahovic (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Güray Vural, Kenan Özer, Kana Bıyık, Jefferson (Gaziantep FK) –Guilherme, Hadebe, Bifouma, Robin Yalçın (BTC Türk Yeni Malatyaspor)