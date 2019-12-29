HABER /  YEREL

Diyarbakır'da gıda zehirlenmesi! Aynı tatlıdan 60 kişi hastanelik oldu

DİYARBAKIR'da aynı iş yerinden satın aldıkları tatlıdan yedikten sonra rahatsızlanan 60 kişi hastanelere başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınanlardan 1 çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.

Farklı semtlerde oturan 60 kişi, sabaha karşı, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Rahatsızlanan kişilere acil servislerde serum ve oksijen tedavisi uygulandı. 4'ü taburcu edilirken, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavisi süren 1 çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla araştırma yapan polis, rahatsızlanan kişilerin dün aynı iş yerinden satın aldıkları tatlıları tükettiklerini belirledi. İş yerindeki tatlılardan numune alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu'dan PKK'yı titretecek mesaj! Terör örgütünü tarihe gömeceğiz
Doğalgaz abone bağlantı bedeline zam geldi
Son dakika gelişmesi! Kars'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
Ali Babacan'ın partisine katılacak isimler MHP'den ve CHP'den isimler var
2020'de altın kaç olacak? Analistlerden çarpıcı tespitler
Abdüllatif Şener hükümete saldırmak için Kanal İstanbul fırsatını da kaçırmadı
ÖNCEKİ HABERLER
Badem sütünün faydaları neler kötü kolesterolü düşüyor!
2020 MTV fiyatları hesaplama yeni araç vergisi tablosu
MTV hesaplama robotu 2020 MTV hesaplama nasıl olur?
Değerleme sektörü, 5 bin adet "Türkiye'nin Otomobili"ne talip
AK Partili Saraç'ın yaptığı anketten 88.6 Mansur Yavaş'a destek çıktı
2020 okul ara tatil tarihleri 15 tatil ne zaman başlıyor
Yorumlar