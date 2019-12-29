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AK Partili Saraç'ın yaptığı anketten 88.6 Mansur Yavaş'a destek çıktı

27. dönem AK Parti Sakarya milletvekili adayı Cihan Saraç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili Twitter'dan anket düzenledi. Saraç'ın yaptığı anketten yüzde 88.6 Yavaş'a destek çıktı.

Cihan Saraç, işadamı Sinan Aygün'ün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili gündeme getirdiği iddialara ilişkin Twitter hesabında anket düzenledi. 

"Yavaş'ın Ankara'ya hizmet edeceğini düşünüyor musunuz?"

Saraç, 'ankaraanket' hastagiyle "Sinan Aygün'ün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki iddiaları dehşet verici. Mansur Yavaş'ın Ankara'ya hizmet edeceğini düşünüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Bu soruya yüzde 88.6 oranında 'Evet' cevabı verilirken, yüzde 11.4 aksi yönde görüş belirtti.

"Reisten fena fırça yiyeceksin!"

Twitter kullanıcıları, Saraç'ı eleştiri yağmuruna tuttu. "Kafasına göre takılsa da olur. Oyum @mansuryavas06'a siz belediyelerden uzak olun yeter" yorumunun yanı sıra, "Adam gibi adam Mansur Yavaş. Sen bu anketi de sileceksin. Reisten fena fırça yiyeceksin… Artık @Akparti mv adayı olma şansın da kalmadı" gibi yorumlar da geldi.

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