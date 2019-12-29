Ehliyet yenileme randevu nasıl alınır son gün ne zaman?

2020 yılına girmek için geri sayım başladı. Milyonlarca sürücü ise ehliyet değiştirmek için gerekli belgeler neler ve ehliyet değiştirmek için son gün ne zaman sorularının yanıtını araştırıyor.

Ehliyet yenileme son gün tarihi ne zaman? Sorusu milyonlarca sürücü tarafından sorgulanıyor. Ehliyetini değiştirmek isteyen vatandaşlar için randevu nasıl alınır? Ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir?

Ehliyet başvurusu ve yenileme işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri aracılığıyla yapılyıor. ALO 199 çağrı merkezinden ya da www.nvi.gov.tr adresinden randevu alınabilir. Randevusuz olarak da başvuru yapılabiliyor.

Sürücü belgesi almak için artık randevu almak zorunda değilsiniz fakat bu durumda çok erken bir saatte gitmeniz gerekiyor. Çünkü randevu alan vatandaşlara öncelik tanınmakta ve aradaki boş saatlerde randevusuz gelen vatandaşlara sıra verilmektedir. Randevusuz başvurmanız halinde işlem yapamadan geri dönme riskinizin olduğunu da sakın unutmayınız ve randevu almadan başvurunuzu yapmamanızı öneririz.

Ancak sürücü belgesi alacak ya da yenileyecek olan vatandaşlar randevu işlemlerini iki yöntem ile kolayca yapabiliyorlar. Ehliyet yenilemek için randevu alma işlemlerinizi ister internet üzerinden, isterseniz de, ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezi'nden alabilirsiniz. Yeni ehliyet almak isteyenler online olarak aşağıda belirttiğimiz linkten Nüfus Müdürlüğü'nün randevu sistemine giriş yapabilirler ve randevularını alabilirler. Eskiden sadece karakollardan alınan Ehliyetler artık Nüfus Müdürlüklerinden de alınabiliyor.

Ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler

•Kimlik Belgesi

•Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

•Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi

•Sürücü Sağlık Raporu

•Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

•1 adet biyometrik fotoğraf

•Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

•Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

Ehliyete yeni bir sınıf eklemek için gerekli belgeler

•Kimlik Belgesi

•Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

•Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi

•Kayıp/Çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi

•Sürücü Sağlık Raporu

•Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

•1 adet biyometrik fotoğraf

•Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

•Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

Ehliyeti çalınan ya da yıprandığı için değiştirmek isteyenler için hangi belgeler gerekli

•Kimlik Belgesi

•Kayıp/Çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi

•Sürücü Sağlık Raporu

•Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

•1 adet biyometrik fotoğraf

•Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

•Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

2020 ehliyet harcı zammı ne kadar oldu

Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları, yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için ödenen ücretler 2020'de yüzde 22.58 oranında artacak.

Ehliyet harcı nereye yatırılıyor

•Değerli kâğıt ve harç bedelleri Maliye Bakanlığı vezneleri ile anlaşmalı bankalara,

•Vakıf payı ise Türk Polis Teşkilatının protokol yaptığı bankalara yatırılır.

•Sürücü belgelerinin bedeli dışında kalan hizmet ve malzemenin karşılığı olan ücretler (vakıf payı) İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunca birlikte tespit edilir.

•Eski tip sürücü belgesi değiştirilmek üzere 31.12.2020 tarihine kadar yapılan başvurularda değerli kâğıt bedeli 13 TL, vakıf payı bedeli ise 2 TL olarak ödenir. Karayolları Trafik Yönetmeliği geçici 10 uncu maddesine göre “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir”.

•Kayıp/çalıntı, yıpranma gibi nedenlerle eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi işlemlerinde de 31.12.2020 tarihine kadar indirimli değerli kâğıt ve vakıf payı ödenir.

•Kayıp/çalıntı, yıpranma gibi nedenlerle yeni tip sürücü belgelerinin yenilenmesi işlemlerinde değerli kâğıt ve harç bedelleri indirimsiz şekilde alınır.

Ehliyet değiştirmede son tarih ne zaman?

2017 yılı sonrasında İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu düzenlemeyle yeni çipli kimlik kartları, ehliyet ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi ve gözler şimdi sürenin ne zaman biteceği tarihte. Yeni çipli ehliyete geçmek için tanınan son başvuru süresi ise 31 Aralık 2020'de doluyor.

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURUSU

Son zamanlarda bazı basın yayın organları ile sosyal medyada 2020 yılında T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerinde yüksek artışlar olacağı, nüfus cüzdanı ve eski sürücü belgelerinin 2020 yılından itibaren geçerli olmayacağı, sürücü belgelerinin yenilenmesi için sağlık kurulu raporu isteneceği ve bu nedenle belgelerin değiştirilmesi gerektiği şeklinde asılsız haberler çıktığı anlaşılmıştır.

T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerinin her yıl olduğu gibi 2020 yılı içerisinde de yeniden değerleme oranında artış yapılarak güncelleneceği, halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının T.C. Kimlik Kartı alıncaya kadar geçerli olduğu, sürücü belgeleri için mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemlerine devam edileceği, vatandaşlarımızın asılsız haberlere itibar etmemeleri,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.