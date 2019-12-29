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Yemen'de Husiler askeri mezuniyet törenine saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberine göre Yemen'de Husilerin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam el-Emni güçlerinin askeri mezuniyet töreni sırasında düzenlediği roket saldırısında çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Yemen'in Dali kentinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam Emni güçlerinin askeri geçit töreni sırasında füze ile saldırı düzenlendi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre füzeli saldırı, askeri geçit törenini izleyenlerin bulunduğu sahnenin yakınlarına gerçekleştirildi.

Saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralının olduğu ifade ediliyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yerel medyada saldırıyla ilgili İran destekli Husiler suçlanırken, Husilerden henüz bir açıklama gelmedi.

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