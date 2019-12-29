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İran uyarısını şimdiden yaptı: Şaka yapmıyoruz vururuz

İRAN Genelkurmay Başkan Yardımcısı Habibullah Sayari, "Biz şaka yapmıyoruz" diyerek Rusya ve Çin ile ortak yürüttükleri tatbikat alanında herhangi bir yabancı keşif aracı görmeleri durumunda imha edileceğini belirtti.

Tasnim ajansına konuşan Sayari, "Birçok ülke elbette tatbikatta neler olup bittiğini görmek istiyor. Ancak ortak tatbikatlar şaka değil, biz şaka yapmıyoruz." diyerek "Tatbikat bölgesindeki her türlü deniz ve hava aracı vurulacak. Bunu daha önce göstermiştik" ifadelerini kullandı.

3 ülkeden ortak tatbikat

Rusya, Çin ve İran, Umman Körfezi ve Hint Okyanusu'nda ortak tatbikat düzenliyor. 30 Aralık'a kadar sürecek tatbikatların amacının terör ve korsanlarla mücadeleye yönelik tedbirler geliştirmek olduğu belirtilmişti.

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