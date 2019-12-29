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Olay yeri Hatay! Zehirlenip çukura atılan köpek can çekişerek öldü

HATAY'ın Hassa ilçesinde bir cani, köpeği zehirleyip çukura bıraktı. Can çekişerek ölen köpek için tepki yağdı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi inceleme başlattı.

Ekipler, köpeğin öldüğü alanda inceleme yaparak sahibi ve mahalleliyle görüşerek olayla ilgili bilgi aldı. Söz konusu köpeğin sahibi Abidin Bövelek, iki hafta önce hayvanlarını otlatmaya çıktığında köpeğinin zehirlendiğini öne sürdü.

"İğneyi yaptıktan sonra kuyudan çıkardım"

Bunun üzerine yeğenine evden zehirlenmeye karşı iğne getirmesini istediğini dile getiren Bövelek, şöyle konuştu:

"Köpek zehirlenmenin etkisiyle üzüm bağı dikmek için açılan çukura düştü. İğneyi yaptıktan sonra kuyudan çıkardım. Köpek zehirlenmenin de etkisiyle yaklaşık 5-10 dakika sonra can çekişerek öldü. Köpeğimin neden zehirlendiğini bilmiyorum. Yoldan gelirken herhangi bir şey de yemiş olabilir. Kendi köpeğini bir çoban nasıl zehirleyebilir. Bir çobanın köpeği canıyla beraberdir. Bir çoban kalkıp da bile bile kendi köpeğini nasıl zehirler ya. Mantığa sığacak bir şey mi?"

Görüntüler infial yarattı

Sosyal medyada infial yaratan görüntülere vatandaşlar sert tepki gösterdi. Kullanıcılar, köpeği zehirleyenlerin en yakında zamanda bulunmasını yetkililerden talep etti.

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