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Ali Babacan'ın partisine katılacak isimler MHP'den ve CHP'den isimler var

Ocak ayında partisini kurması beklenen Ali Babacan'ın partisinin kadrosunda yer alacak isimlerle ilgili çeşitli iddialar var. CHP'den istifa eden Faik Tunay'ın partiye katıldığı ve Babacan'ın MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'ya da teklif götürdüğü iddia ediliyor.

AK Parti'den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarına başlayan Ali Babacan, kuruluş tarihi için sona geldi.

Siyaseten silinmiş isimler partiye toplandı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteğiyle ekibini toplayan Babacan, Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta'ya teklif götürdü. Erhan Usta'nın Babacan'ın kuracağı partide aktif rol alacağı gelen bilgiler arasında.

Eski CHP'li Babacan'ın kadrosunda

Ali Babacan'ın CHP'den istifa eden Faik Tunay'ı da kadrosuna kattığı öğrenildi.

Partide kimler var

Abdullah Gül ile yaptığı görüşmelerin ardından partisinde yer alacak isimlere teklif götüren Babacan; Ertuğrul Günay, Beşir Atalay, Sadullah Ergin, Nihat Ergün gibi isimlerle birlikte hareket ediyor.

MHP'den kovuldu

Erhan Usta, Cumhur İttifakı'na zarar veren açıklamaları nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla MHP'den ihraç edilmişti.

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