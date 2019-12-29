Abdüllatif Şener hükümete saldırmak için Kanal İstanbul fırsatını da kaçırmadı

Hükümete saldırmak için fırsat kollayan CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, Kanal İstanbul fırsatını da kaçırmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kanal İstanbul ısrarının altında iki neden olduğunu söyleyen Şener, bunları 'rant ve Montrö Antlaşması' olarak sıraladı.

Erdoğan'ın kişisel sebepleri de olduğunu öne süren Şener "Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik sorunu haline gelmiştir" dedi. Kanal İstanbul’la ilgili tartışmalar sürerken, AK Parti kurucularından ve CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, projenin ülke menfaatleri gözetilerek gündeme getirilmediğini belirterek, “Özellikle Erdoğan ve iktidar çevreleri, İstanbul’a ikinci bir boğaz yapma derdine düşmüşlerdir. 10 milyarlarca dolar masraf olacak bir projedir. Yapılmasının hiçbir mantığı yoktur” dedi.

Kanal İstanbul kamu menfaatine herhangi bir katkı sağlamayacak iddiası

Projeyle ilgili Cumhuriyet gazetesine değerlendirmelerde bulunan Şener, Kanal İstanbul’un kamu menfaatine herhangi bir katkı sağlamayacağını anlattı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kanal İstanbul konusunda ısrarcı olmasının iki nedeni olduğunu söyleyen Şener, şunları söyledi: “Birinci neden elbette ‘rant iştahıdır’. Bu rant iştahı, mevcut iktidarın her konuda davranışının arka planını göstermektedir. İkinci boyutu ise, Montrö Antlaşması.

Öteden beri ABD’yi çok rahatsız etmiştir

Montrö Antlaşması’na baktığınızda, 12-15 arasındaki maddelerde var. Bir kere, Karadeniz’e kıyısı olmayan ülkelerin savaş gemileri, belli bir tonun üzerinde ise Karadeniz’e hiç giremiyorlar. Ama o sınırlı tonajın altındaki savaş gemileri ise, Karadeniz’e kıyısı olmayan ülkeler tarafından Karadeniz’e sokulduğunda, en fazla 21 gün sonra çıkması gerekiyor. Bu, öteden beri ABD’yi çok rahatsız etmiştir ve Montrö Antlaşması’nı nasıl deleceğini hesaplamıştır. ABD’nin bir tek askeri filo oluşturamadığı ve kalıcı olarak bir üs kuramadığı yer Karadeniz’dir. Ama Kanal İstanbul yapıldığı takdirde, Montrö’yü tartışmalı hale getirmiş olacaksınız.”

İstifa çağrısı

Erdoğan’ın Kanal İstanbul projesinde ısrarcı olmasının nedeninin kişisel sebepleri olduğunu da öne süren Şener, “Erdoğan, özellikle Trump’ın mektubu sonrasında, Trump’la baş başa ikili görüşme yaptıktan sonra, Türkiye’de kamuoyunda unutulmuş gibi görünen Kanal İstanbul konusunda niye baskı yapmaya başladı? Erdoğan ve ailesinin tüm mal varlığının açıklanması ile ilgili ABD’nin gündemindeki yaptırımlar, Halkbank meselesi ile ilgili Erdoğan’ın sanık sandalyesine oturtulması gibi kişisel endişelerle, bu Kanal İstanbul projesinin ısrarlı bir şekilde gündeme gelmiş olmasından endişe duyuyorum. Dünyada böyle saçma bir proje yoktur. Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Aslında bu noktaya geldikten sonra istifası lazımdır, özellikle istifa etmemekte direniyorsa Türkiye’nin işine yaramayacak ABD projelerinin peşine takılmamalıdır” açıklamasını yaptı.