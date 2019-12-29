Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Cami restorasyonunda hata! Dönüşü yok
Mimar Sinan'ın kalfalık eseri olan Süleymaniye Camii'n,n restorasyonunda geri dönüşü olamayan bir hata yapıldığı ortaya çıktı.Cami ibadete açıldığı için artık değiştirilemiyor.
Tarihi Yarımada'da bulunan Mimar Sinan'ın 461 yıllık eseri Süleymaniye Camii'nde yıllar içinde defalarca restorasyon yapıldı. Dikkatli bir restoratör camideki yazılar hakkında yürüttüğü çalışma sırasında hatayı farketti. Kıbleye göre sol harim giriş kapısında kullanılan ayetlerin sıralamasında yanlışlık yapıldığını belirledi.
Kapının üst iki tablasında Sad Suresinin 49'uncu ve 50'nci ayetleri yer alıyor. Ancak tablaların onarımlar sırasında yerlerinin karıştırıldığı ortaya çıktı. Sağ üst tablada Sad suresinin 50'nci ayeti, sol üst tablada ise Sad Suresinin 49'uncu ayeti yer alıyor fakat kapı tablalarındaki diğer örneklerde de olduğu gibi, 50'nci ayetin solda 49'uncu ayetin ise sağda olması gerekiyor.
Restorasyon bittiği için düzeltilemiyor
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, hatanın farkında olduklarını ifade etti. Sarı, 2007-2013 yılları arasında yapılan restorasyon çalışmalarında kapıların bu şekilde kalmasına karar verdiklerini ve caminin ibadete açılmasından dolayı hatanın şu anda düzeltilemeyeceğini belirtti. Sarı, “Tabii ki Süleymaniye Camii çok önemli, Mimar Sinan'ın kalfalık eseri, 1551-58 yılları arasında inşa edilmiş çok önemli bir eser.
İstanbulumuzun, ülkemizin çok önemli bir kültürel mirası. Onu biz Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak en doğru şekilde restore ederek geleceğe taşımamız gerekiyor. Bu bizim görevimiz.