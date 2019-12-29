Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Cami restorasyonunda hata! Dönüşü yok

Restorasyon bittiği için düzeltilemiyor

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, hatanın farkında olduklarını ifade etti. Sarı, 2007-2013 yılları arasında yapılan restorasyon çalışmalarında kapıların bu şekilde kalmasına karar verdiklerini ve caminin ibadete açılmasından dolayı hatanın şu anda düzeltilemeyeceğini belirtti. Sarı, “Tabii ki Süleymaniye Camii çok önemli, Mimar Sinan'ın kalfalık eseri, 1551-58 yılları arasında inşa edilmiş çok önemli bir eser.