HABER /  OTOMOBİL

Volkswagen 1 milyon elektrikli araç üretme hedefini öne çekti

1 milyon elektrikli araç üretme hedefinde değişikliğe giden Volkswagen, tarihi 2025 yılından 2023 yılına çekti.

Geçen yıl 50 bin, bu yıl da 70 bin elektrikli araç üreten otomotiv devi hedef büyüttü. Volkswagen üretim kapasitesi ve satışlarını yeni ID.3 modellerle birlikte artırmayı planlıyor.

2023 yılına ulaşacak

Alman üretici 1 milyon elektrikli araç üretme hedefine 2025 yerine 2023 yılında ulaşacağını duyurdu. 2025 yılı sonunda ise 1,5 milyon araca ulaşabileceklerini açıkladı.

Yüksek miktarlarda ceza ödemek zorunda kalacaklar

Avrupalı otomobil üreticileri yeni araçların toplam emisyonlarını belli bir seviyenin altına düşürmemeleri halinde 2021 yılından itibaren yüksek miktarlarda ceza ödemek zorunda kalacak.

Şirketlerin bu limitlerin altında kalabilmeleri için elektrikli araç satışlarını ciddi anlamda artırmaları gerekiyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji'den İstanbul için 'turuncu' alarm! Çok kuvvetli vuracak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Hollanda'dan Hz. Muhammed konulu küstah karikatür yarışması!
Süleyman Soylu'dan PKK'yı titretecek mesaj! Terör örgütünü tarihe gömeceğiz
Doğalgaz abone bağlantı bedeline zam geldi
Son dakika gelişmesi! Kars'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
Ali Babacan'ın partisine katılacak isimler MHP'den ve CHP'den isimler var
2020'de altın kaç olacak? Analistlerden çarpıcı tespitler
ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır'da gıda zehirlenmesi! Aynı tatlıdan 60 kişi hastanelik oldu
Badem sütünün faydaları neler kötü kolesterolü düşüyor!
2020 MTV fiyatları hesaplama yeni araç vergisi tablosu
MTV hesaplama robotu 2020 MTV hesaplama nasıl olur?
Abdüllatif Şener hükümete saldırmak için Kanal İstanbul fırsatını da kaçırmadı
Kerimcan Durmaz'a Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş çıplak fotoğraflarını attı ifşa oldu
Yorumlar