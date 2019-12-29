Volkswagen 1 milyon elektrikli araç üretme hedefini öne çekti

1 milyon elektrikli araç üretme hedefinde değişikliğe giden Volkswagen, tarihi 2025 yılından 2023 yılına çekti.

Geçen yıl 50 bin, bu yıl da 70 bin elektrikli araç üreten otomotiv devi hedef büyüttü. Volkswagen üretim kapasitesi ve satışlarını yeni ID.3 modellerle birlikte artırmayı planlıyor.

2023 yılına ulaşacak

Alman üretici 1 milyon elektrikli araç üretme hedefine 2025 yerine 2023 yılında ulaşacağını duyurdu. 2025 yılı sonunda ise 1,5 milyon araca ulaşabileceklerini açıkladı.

Yüksek miktarlarda ceza ödemek zorunda kalacaklar

Avrupalı otomobil üreticileri yeni araçların toplam emisyonlarını belli bir seviyenin altına düşürmemeleri halinde 2021 yılından itibaren yüksek miktarlarda ceza ödemek zorunda kalacak.

Şirketlerin bu limitlerin altında kalabilmeleri için elektrikli araç satışlarını ciddi anlamda artırmaları gerekiyor.