HABER /  DÜNYA

Hollanda'dan Hz. Muhammed konulu küstah karikatür yarışması!

HOLLANDA'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, İslamofobik hareketlerine bir yenisini daha ekleyerek Hz. Muhammed adlı bir karikatür yarışması düzenledi. Wilders, kazanana da 10 bin euro ödül verdiğini duyurdu.

Aşırı sağcı lider Geert Wilders'ın İslam düşmanlığı dur durak bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde de yeni bir skandala daha imza atan Gilders Cumartesi Hz. Muhammed konulu bir karikatür yarışması duyurusu yaptı. Yarışma  yaklaşık 4 saat gibi kısa bir sürede sonuçlandı. Wilders, Pazar sabahı Twitter üzerinden, yarışmayı kazanan karikatürü paylaştı.

PVV lideri, Cumartesi akşamı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Pakistan hükümetinin, kendisini ölümle tehdit eden vaiz Khadim Hussain Rizvi'yi tutuklamayı reddetmesi üzerine, karikatür yarışması düzenlediğini duyurdu.

Hollanda'nın bu konuda yeterli baskı yapmadığını savunan Wilders, düşünce özgürlüğünün savunulmasına dikkati çekmek için, Muhammed Peygamber konulu yarışmayı tekrarladığını belirtti.

Yarışma kararının, kısa sürede uluslararası haber ajansları tarafından duyurulmasının ardından, düşünce özgürlüğü konusundaki mücadelesinin geniş kesimlerce duyulduğunu belirten aşırı sağcı lider, birkaç saat sonra yarışmanın sonucunu açıkladı.

Yarışmayı kazanan çizerin adı açıklanmadı

Wilders, daha önce düzenlediği yarışmaya gönderilen bir karikatürün birinci olduğunu ve çizerine 10 bin euro ödül verileceğini duyurdu. Güvenlik gerekçesiyle, yarışmayı kazanan çizerin adı açıklanmadı.

PVV lideri, 2018 sonbaharında Hollanda Parlamentosu'nda düzenleyeceğini duyurduğu Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışmasını, istihbarat birimlerinin uyarısı üzerine iptal etmişti.

Bu yarışma kararı nedeniyle Wilders, çok sayıda tehdit aldığını bildirdi. Yarışmaya tepki olarak Wilders'e suikast düzenlemek için Hollanda'ya gelen, 27 yaşındaki Pakistanlı Junaid I., Lahey İstasyonu'nda gözaltına alınmıştı.

Junaid I., geçen Kasım ayında, ölümle tehdit ve düşünce özgürlüğüne saldırı suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Batman'da yıllardır adak adadıkları Abuzer Gaffari Türbesi boş çıktı! Köylüler inanmadı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu'dan PKK'yı titretecek mesaj! Terör örgütünü tarihe gömeceğiz
Doğalgaz abone bağlantı bedeline zam geldi
Son dakika gelişmesi! Kars'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
Ali Babacan'ın partisine katılacak isimler MHP'den ve CHP'den isimler var
2020'de altın kaç olacak? Analistlerden çarpıcı tespitler
Abdüllatif Şener hükümete saldırmak için Kanal İstanbul fırsatını da kaçırmadı
ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır'da gıda zehirlenmesi! Aynı tatlıdan 60 kişi hastanelik oldu
Badem sütünün faydaları neler kötü kolesterolü düşüyor!
2020 MTV fiyatları hesaplama yeni araç vergisi tablosu
MTV hesaplama robotu 2020 MTV hesaplama nasıl olur?
Değerleme sektörü, 5 bin adet "Türkiye'nin Otomobili"ne talip
Kanal İstanbul nereden geçiyor güzergah haritası nasıl?
Yorumlar