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ABD'de klip çeken gruba silahlı saldırı 2 ölü 6 yaralı

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde otoparkta klip çeken gruba düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Teksas eyaletine bağlı Houston kentinin Harris bölgesinde şarkı klibi çeken kişilere otomobilden ateş açıldı. 

Houston Şerifi Ed Gonzalez, basına yaptığı açıklamada, olay yerine vardıklarında en az 7 kişinin yerde yattığını ve hepsinde kurşun yaraları olduğunu belirtti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Gonzalez, iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini ve 6 yaralının çevredeki hastanelere nakledildiğini kaydetti.

Harris Bölge Polis Şefi Captain J. Shannon da kurbanların boş otoparkta şarkı klibi çekerken kimlikleri henüz belirlenemeyen saldırganların otomobille gelip ateş açtıklarını bildirdi.

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