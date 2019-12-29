Alanyaspor Konyaspor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Alanyaspor, 90+4'te Papiss Cisse'nin attığı golle Konyaspor'u 2-1 mağlup etti ve devreyi 3 puanla kapadı. Konyaspor ise 1-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve kazanamama serisini 10 maça çıkardı. Bu skorun ardından Konyaspor, 15 puanla tehlike bölgesinde kalırken; Alanyaspor ise 29 puana yükseldi.

8’inci dakikada sağdan gelişen Konyaspor kontratağında çizgiden rakiplerini geçerek koşu yapan Miya korner çizgisine yakın noktadan yerden kale önüne gönderdi. Geriden ceza sahasına koşu yapan Erdon Daci iki Alanyasporlunun arasından yaptığı gelişine vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

18’inci dakikada sağdan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Baino topu ceza sahası çaprazından penaltı noktasına yükseltti. Burada topa yükselen Efecan kafasıyla kale önüne aşırttı. Bu topa ise Cisse gelişine ser vurdu ancak kaleci Serkan gole izin vermedi.

23’üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağdan topu süren Baiano’nun ortasında ceza sahasında Cisse kafayı vurdu ancak top az farkla auta gitti.

35’inci dakikada köşe vuruşu kazanan Alanyaspor’da topun başına geçen Salih ön direğe ortaladı. Topa yükselen Caulker kafa ile geriye aşırttığı topa Cisse sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

54’üncü dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas ile duvar pası yapan Baiano topu kale önüne yükseltti. Arka direkte topa yükselen Cisse’nin kafa vuruşu kaleci Serkan’da kaldı.

58’inci dakikada orta sahada top kaybının ardından başlayan Konyaspor kontratağında ceza sahası yayına kadar topu taşıyan Milosevic’in pasında topla buluşan Hadziahmetovic sert vurdu ancak top kaleci Marafona’nın kucağında kaldı.

69’uncu dakikada sağdan gelişen Konyaspor atağında Milosevic topu kazanarak ceza sahasına kadar taşıdı. Burada Alanyaspor defansı arasından yaptığı sert vuruşu üstten auta çıktı.

81’inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan sağ kanattan ceza sahası içine ortaladı. Burada yükselen Cisse kafayı vurdu. Kaleciden seken top direkten döndü ve Selim Ay pozisyonu uzaklaştırdı.

89’uncu dakikada gelişen Alanyaspor kontratağında N’Sakala topu sol kanattan taşıyarak ceza sahası yayında Campos’a pasladı. Topu kontrol eden Campos çaprazda koşu yapan Fernandes’e geri pas attı. Ceza sahası çizgisinde topa yetişen Fernandes’in gelişine sert vuruşu üst direği yalayarak auta gitti.

90+4’üncü dakikada serbest vuruşun ardından sol kanatta topla buluşan Fernandes topu bekletmeden kale önüne ortaladı. Burada topla buluşan Cisse’nin gelişine vuruşu ağlarla buluştu: 2-1.

Alanyaspor: 2 - 1 :Konyaspor

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ümit Öztürk, Özgür Ertem, Osman Gökhan Bilir

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun Gülselam (Dk. 82 Musa Çağıran), Salih Uçan (Dk. 55 Siopis), Campos, Bakasetas (Dk. 69 Junior Fernandes), Efecan Karaca, Cisse

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Anicic, Ali Turan, Selim Ay, Alper Uludağ, Miya, Jonsson (Dk. 85 Volkan Fındıklı), Jevtovic, Hadziahmetovic, Milosevic (Dk. 77 Mücahit Can Akçay), Daci (Dk. 90 Ali Yaşar)

Goller: Dk. 8 Daci (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 35 ve Dk. 90+4 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 51 Serkan Kırıntılı, Dk. 67 Selim Ay, Dk. 75 Ali Turan, Dk. 90+3 Mücahit Can Akçay (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 55 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)