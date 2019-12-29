Yerli otomobil HDP'yi rahatsız etti

Türkiye'nin yerli otomobili HDP'yi Sezai Temelli'yi rahatsız etti. Batman'da partisinin düzenlediği toplantıda konuşan Temelli, yerli otomobil için pilli otomobil yakıştırması yaptı, iktidarın projeyi mucize olarak tanıttığını ileri sürdü.

Türkiye, yerli otomobili konuşurken HDP'den itiraz geldi. HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, yerli otomobil için "pilli otomobil" yakıştırması yaparken proje lansmanında kullanılan "milli ve yerli" ifadesine ise itiraz etti.

Sezai Temelli, Batman'da bir düğün salonunda yapılan il kongresinde konuştu. Geçtiğimiz gün lansmanı yapılan yerli otomobile itiraz eden Temelli, İtalya'dan getirilen otomobilin motorunun olmadığını ileri sürdü. İşte Temelli'nin o konuşması;

"Yok, daha ortada araba yok, İtalya'da yaptırıp getirmişler. Benim çocukluğumda bir tekerleme vardı, 'eller aya bizler yaya' şimdi bu değişti 'eller Mars'a bizler pilli arabaya.' Bir pilli araba yaptılar. Bunu öyle bir anlatıyor ki mucize. Araba daha ortada yok, ne zaman üretileceği belli değil. Motoru ise zaten yok ama bu yerli ve milli. Kafayı yerli ve milliye takmışlar.

Libya tezkeresi açıklaması

"Libya tezkeresine 'hayır' diyeceğiz. Tıpkı Suriye ve Irak tezkerelerine 'hayır' dediğimiz gibi. Çünkü her tezkere hem o ülkelere yıkım getirdi hem de Türkiye'ye yıkım getirdi. Her tezkere aslında Türkiye'yi çok büyük belalara sürükledi. Türkiye'nin izlemesi gereken yegane politikası barış politikası olmalıdır."