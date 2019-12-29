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Talat Atilla avukatının saldırıya uğradığını görüntü paylaşarak duyurdu

'Beştepe'ye çıkan CHP'li iddiasıyla gündeme oturan ve tartışmalarıda beraberinde getiren gazeteci 'Talat Atilla, Twitter'dan avukatının uğradığı saldırıdan görüntü paylaştı.

Beştepe’ye giden CHP’li haberinin kaynağı olarak gösterilen ve eleştiri oklarının hedefine oturtulan Talat Atilla, daha önce bir yazısında kendisinin ve avukatının ölümle tehdit edildiğini açıklayarak "Mutlu musunuz" diye sormuştu.

Avukatının saldırıya uğradığını açıkladı

Korkmadığını vurgulayarak 'Ya istiklal ya ölüm' diyen Talat Atilla, yaptığı yeni açıklamada ise avukatının saldırıya uğradığını belirterek görüntü paylaştı.

Saldırının ilk görüntüleri

Atilla, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Mafya lideri Liceli M.'nin beni ve avukatım Murat Sultansu'yu ölümle tehdit etmesinin ardından bugün saat 3 civarında avukatım saldırıya uğradı. Saldırının ilk görüntüleri.

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