ABD İran'a yakınlığıyla bilinen örgütün Irak ve Suriye'deki hedeflerini vurdu

ABD ordusunun, İran'a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah örgütünün Irak ve Suriye'deki 5 hedefini vurduğu bildirildi.

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Jonathan Hoffman, İran'a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah (KH) örgütüne yönelik hava saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Ketaib Hizbullah örgütünün Irak'taki Doğal Kararlılık Operasyonları Birleşik Görev Gücü'nün (CJTF-OIR) bulunduğu üslere düzenlediği saldırıya misilleme yaptıklarını belirten Hoffman, şu ifadeleri kullandı:

"ABD kuvvetleri, Irak ve Suriye'deki beş KH tesisine karşı, örgütün saldırı düzenleme yeteneğini azaltacak hassas savunma saldırıları gerçekleştirdi. Bu tesisler arasında, silah depoları ve KH'nin OIR koalisyon güçlerine saldırı planlamak ve yürütmek için kullandığı komuta ve kontrol merkezleri de vardı."