HABER /  GÜNCEL
ADV Son sezon indirimi

İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısının ardından İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 30 Aralık PAzartesi günü yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüslerinde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

- Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferi
- Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi
- Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

- 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
- 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
- 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
- 10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
- 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
- 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi
- 14:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
- 16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
- 18:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
- 20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de çifte cinayet polisi alarma geçirdi
Yerli otomobil HDP'yi rahatsız etti
Talat Atilla avukatının saldırıya uğradığını görüntü paylaşarak duyurdu
Volkswagen 1 milyon elektrikli araç üretme hedefini öne çekti
Hollanda'dan Hz. Muhammed konulu küstah karikatür yarışması!
Süleyman Soylu'dan PKK'yı titretecek mesaj! Terör örgütünü tarihe gömeceğiz
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da cami hoparlörlerinden sağanak uyarısı yapıldı
Somali'de ölen 2 Türk'ün cenazesi Türkiye'de
Putin'den Trump'a terör saldırılarını engelleyen istihbarat için teşekkür
ABD İran'a yakınlığıyla bilinen örgütün Irak ve Suriye'deki hedeflerini vurdu
Alanyaspor Konyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Kanal İstanbul nereden geçiyor güzergah haritası nasıl?
Yorumlar