İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısının ardından İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 30 Aralık PAzartesi günü yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüslerinde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

- Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferi

- Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi

- Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

- 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

- 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

- 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

- 10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

- 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

- 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi

- 14:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

- 16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

- 18:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

- 20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi