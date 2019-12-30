İzmir'de İlçe Sağlık Müdürü ile doktor eşi aynı saatlerde öldürüldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde ardı ardına işlenen cinayetler polisi harekete geçirdi. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Park'ın öldürülmesinin ardından aynı saatlerde bir cinayet daha işlendi.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde İlçe Sağlık Müdürü 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park (53) evinin önünde, 20 dakika sonra ise Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'nin eşi 1 çocuk annesi Hatice Gülcemal evlerine gelen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu öldürüldü.

Olay, saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan sitedeki apartmanda meydana geldi. Torbalı'da 6 yıldır İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park evine girerken, apartmanın önünde bekleyen bir kişi tarafından durduruldu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada kimliği belirsiz kişinin tabanca ile park'a ateş açıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Park, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Park, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Fuat Mehmet Park'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AYNI SAATTE DOKTOR EŞİ DE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri, Fuat Mehmet Park'ın öldürülmesi ile ilgili çalışma başlatırken aynı saatlerde Torbalı Alpkent Mahallesi 1032 sokakta ikinci bir cinayet ihbarı alındı. Devlet Hastanesi doktorlarından Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in evlerine gelin silahlı bir kişi tarafından öldürüldüğü öğrenildi. İddiaya göre kapıyı çalarak içeri giren siylahlı kişi, burada tartıştığı çiftten Hatice Gülcemal'i tabanca ile vurdu. Dr. Harun Gülcemal'i ise silah silah zoru ile rehin alan saldırgan, yakındaki bir ATM'ye götürdü. Burada, 1500 TL nakit para çektiren saldırgan, ardından tehdit ettiği Dr. Gülcemal'i serbest bırakıp kaçtı.

DR. GÜLCEMAL, 1 HAFTA ÖNCE SALDIRIYA UĞRADI

Torbalıda sağlık camianda işlenen iki cinayetle ilgili soruşturma sürdürülürken, bu arada Dr. Harun Gülcemal'in yaklaşık bir hafta önce Torbalı Devlet Hastanesi'nde bir hasta yakını tarafından saldırıya uğradığı öğrenildi. D. Gülcemal'in bu olaydan sonra saldırgan hakkında şikayetçi olduğu ve soruşturma yürütüldüğü anlaşıldı. Polisin bu ayrıntıları da incelediği belirtildi.

ZANLI AYAĞINDAN YARALI HALDE KAÇTI

İzmir'in Torbalı ilçesinde Hatice Gülcemal'in katil zanlısı, öldürülen İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park’ın da şüphelisi olarak aranan silahlı saldırganın, Yazıbaşı İzmir Caddesi’ndeki bir otele gittiği belirlendi. Harekete geçen ekipler, söz konusu otelin çevresini sardı. Bu sırada polisleri gören zanlı, otelin birinci katından aşağıda bulunan markete indi. Zanlı ile polis ekipleri arasında burada çatışma çıktı. Çatışmada başından yaralanan polis memuru Y.K. (35) ağır yaralanırken, zanlı marketin arkasında bulunan pencerenin camını kırdı. Bu sırada kendisini fark eden polislerin açtığı ateş sonucu ayağından yaralanan saldırgan kaçmayı başardı.