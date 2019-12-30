Torbalı doktor ve kadın cinayetinin katili bakın kim çıktı? Şok bilgiler
İZMİR Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Park ile bir başka doktorun eşini öldüren katille ilgili son dakika gelişmesi var. Bir polisi de ağır yaralayıp kaçan katil Enver Yıldız yakalandı. Katile ilişkin bilgiler şoke etti.
Torbalı'da dün gece Sağlık il müdürü ile bir doktorun eşini öldüren katil, bir polisi de ağır yaralayıp kaçmıştı. Bacağından yaralanan katili yakalamak için İzmir emniyeti seferber oldu. Saat 12.20'de ajanslara katilin yakalandığına ilişkin son dakika haberi düştü. 30 yaşındaki Enver Yıldız isimli zanlı saklandığı evde yaralı olarak yakalandı.
Polis Enver Yıldız'ın (30), Atatürk Mahallesi, 1591 Sokak'taki bir evde saklandığını belirledi. Yıldız'ın saklandığı 3 katlı binanın bulunduğu bölgeyi boşaltan polis, bu sokakların giriş ve çıkışlarını otomobillerle kapattı. Sokaktaki yayalar da uzaklaştırıldı. Ardından özel harekat polislerinin de aralarında yer aldığı yaklaşık 150 polis, binanın çevresini sardı.
Polis, 'akrep' olarak bilinen zırhlı araçla şüpheli Yıldız'ın bulunduğu eve yaklaşıp, teslim olmaya ikna etmeye çalıştı. Ancak Yıldız, polislere direndi. Bunun üzerine özel harekat polisleri, son hazırlıklarını da tamamlayıp, binanın orta katına operasyon düzenledi. Yıldız, yaralı olarak yakalanıp, evden sedye ile çıkarıldı. Evdeki 2 kişi de gözaltına alındı. Evin, Yıldız'ın bir yakınına ait olduğu öğrenildi.
İl sağlık müdürü ile bir doktorun eşini öldüren katil Enver Yıldız'ın Diyarbakır'dan İzmir'e 3 gün önce geldiği belirlendi. Bir otele kayıt yaptıran katille ilgili olarak 2 kişi daha gözaltına alındı. Olaya ilişkin sosyal medyada farklı iddialar da var. Eşi öldürülen doktorun bir hafta önce hasta yakınları tarafından saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Enver Yıldız'ın öldürdüğü il sağlık müdürü bunun üzerine beyaz kod vermiş. Katilin kod veren müdür ile saldırıya uğrayan doktorun eşini öldürmesinin perde arkasında bir hafta önceki bu saldırının olabileceği söyleniyor.
Katilin kamera görüntüleri