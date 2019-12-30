Torbalı doktor ve kadın cinayetinin katili bakın kim çıktı? Şok bilgiler

İl sağlık müdürü ile bir doktorun eşini öldüren katil Enver Yıldız'ın Diyarbakır'dan İzmir'e 3 gün önce geldiği belirlendi. Bir otele kayıt yaptıran katille ilgili olarak 2 kişi daha gözaltına alındı. Olaya ilişkin sosyal medyada farklı iddialar da var. Eşi öldürülen doktorun bir hafta önce hasta yakınları tarafından saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Enver Yıldız'ın öldürdüğü il sağlık müdürü bunun üzerine beyaz kod vermiş. Katilin kod veren müdür ile saldırıya uğrayan doktorun eşini öldürmesinin perde arkasında bir hafta önceki bu saldırının olabileceği söyleniyor.

Katilin kamera görüntüleri