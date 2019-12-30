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Anadolujet'ten tasarruf tedbirleri: Yolcu ikramları kısıtlandı

Türk Hava Yolları'nın (THY) alt markası olarak hizmet veren Anadolujet tasarruf tedbirleri kapsamında uçak içi yolcu ikramında büyük kısıntıya gitti. Artan maliyetlere karşı kaşarlı sandviç ve kahve ikramı tümden kaldırıldı.

Anadolujet'in tasarruf tedbiri için ikramlarında kesintiye gitmesinin yolcu kaybına ne derece etki edeceği merak ediliyor.

Kahve menüden çıktı

Anadolujet'in yeni ikram politikası ciddi tasarruf tedbirleriyle uygulanmaya başlandı. Alınan sürpriz kararla yolculara ücretsiz verilen ikram mönüsünden sandviç ve kahve tamamen çıkarıldı. İçerisinde tereyağı, taze yeşil biber ve kaşar olan sandviçlerin yerine artık zeytinli  küçük açma verilmeye başlandı.

Açma ve kek ikram edilecek

Daha önce sandviçe alternatif olarak sunulan iki çeşit kek de tek çeşide düşürüldü. Artık yeni gelen açmaya alternatif olarak sunulan kekler bir hafta kakaolu bir hafta meyveli olacak şekilde dönüşümlü ikram edilecek.

Anadolujet'in çay ve kahveden oluşan alternatifli içecek ikramı da alınan yeni önlemle teke düşürüldü, filtre kahve menüden çıkarıldı.

Sadece çay ikram edilecek

Artık Anadolujet uçuşlarında açma ya da kekle birlikte sadece çay içilebilecek. Anadolujet'te İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Hamidiye marka su ikramı ise şimdilik devam ediyor. THY, bu yılın ilk 6 ayında 1.12 milyar TL zarar etmiş, 3. çeyrekteki performansıyla ilk 9 ayda 2 milyar 587 milyon TL kâra geçtiğini açıklamıştı.

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