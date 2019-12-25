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Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak Kanal İstanbul belgesi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul'la ilgili dönemin belediye başkanı Mevlüt Uysal'ın İBB Meclisi'nin onayını almadan protokol imzaladığı iddialarına yanıt Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan geldi

Türkiye gündeminin bir numaralı maddesi olan Kanal İstanbul'la ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Kanal İstanbul projesinin dönemin başkanı tarafından yetkisiz olarak imzalandığı iddialarına Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yanıt geldi. Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun iddiasının asılsız olduğunu belirterek belge paylaştı.

İBB Meclisi'nin aldığı kararın belgesi paylaşıldı
"İstanbul'a doğruları söylemeye devam ediyoruz" diyen Göksu, "İdare Hukukunun "Yetki ve Usulde Paralellik İlkesi" gereği İBB Başkanın protokol iptal yetkisi yoktur. Bu yetki İBB Meclisindedir. Kanal karşıtı gerekçeler; bilimsel değil zihinseldir. Kanal İstanbul'a karşı olan milletimiz değil, CHP'dir" ifadelerini kullandı.

Haber7'de yer alan habere göre; Tevfik Göksu ayrıca, Kanal İstanbul'la ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin kararını da paylaştı.

EKREM İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul konulu bir basın toplantısı düzenlemişti. İmamoğlu, bu toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, "İBB'nin meclis kararı olmadan protokolden çekilme kararı" yok sözlerine verdiği yanıtta; dönemin belediye başkanı Mevlüt Uysal'ın protokolü İBB Meclisinin onayı olmadan imzaladığını iddia etmişti.

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