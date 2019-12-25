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Arda Turan'dan 'Aslan Kral' paylaşımı

Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Arda Turan, Instagram hesabının hikayeler bölümünden 'Aslan Kral' paylaşımında bulundu. Arda Turan, bu paylaşımıyla sarı kırmızılı kulübe transfer olacağı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Galatasaray - Medipol Başakşehir maçında Fatih Terim'in elini öperek aradaki buzları eriten Arda Turan'ın, yuvaya geri döneceği iddia edilmişti. Tecrübeli oyuncu, sosyal medya hesabından söz konusu iddiaları güçlendiren bir paylaşım yaptı.

'Aslan kral' paylaşımı
Devre arasında Galatasaray'a transfer olması beklenen Arda Turan, Instagram hesabından yaptığı 'Aslan Kral' paylaşımıyla bu iddiaları güçlendirdi.

İkili arasındaki buzlar eridi
EURO 2016'da milli takım kampında Fatih Terim ile sorun yaşayan Arda Turan, bu sezon oynanan Galatasaray - Medipol Başakşehir maçında tecrübeli teknik adamla aralarındaki buzları eritmişti. Terim de maçtan sonraki basın toplantısında ''Bu Arda insanın kalbine de girer, gönlüne de girer'' demişti.

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