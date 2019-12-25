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Dolar yüksek seviyeye çakıldı kaldı! 25 Aralık dolar kuru ne kadar?

Haftaya 5.94 ile başlayan dolar/TL pazartesi ve salı 5.94-5.95 bandında hareket etmişti. Dolar kuru 25 Aralık gününe 5.9488 seviyesinde başladı.

Dolar geçtiğimiz hafta ABD-Türkiye ilişkilerindeki muhtemel bozulma sebebiyle 5.81'den 5.94 liraya çıkmıştı. Bu hafta yurtdışı piyasaların önemli bir kısmı Noel tatiline girerken kurda da sakin bir seyir devam ediyor. 

Dar banta sıkıştı kaldı

Haftaya 5.94'ün biraz üzerinde başlayan dolar/TL pazartesi ve salı günlerinde 5.94-5.95 bandında hareket etti. 25 Aralık Çarşamba gününe ise 5.9488'den başladı.

Dolarda son durum

Açıklanacak veriler

Bugün açıklanacak veriler arasında TÜİK'in açıklayacağı aralık ayı Sektörel Güven Endeksleri öne çıkıyor.

Altında son durum

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