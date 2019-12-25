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Ahmet Hakan Hürrriyet'teki ekibini meyhaneye götürdü

Hürriyet Gazetesi'nin çiçeği burnunda genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, gazete tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, ekibini meyhaneye götürdü.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hürriyet’in muhabirleriyle ve yazarlarıyla dışarıda topluca yemeğe çıktı.

Bir meyhanede gerçekleşen tanışma ve yeni yıl yemeğinde, gazete için moral depolandığı, çalışanların da buluşmadan memnun kaldığı öğrenildi.

Ahmet Hakan’ın haber ve muhabir ağırlıklı bir yayın çizgisi izleyeceğini, gazete çalışanlarına aktardığı öğrenildi.

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