Fenerbahçe'de SOCAR bombası! Sertaç Komşuoğlu bakın kiminle görüştü

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komşuoğlu, SOCAR enerjinin üst yöneticilerinden Fuad İbrahimov ile buluştu.

Süper Lig kulüpleri borç batağına saplanmış, transfer yapmakta zorlanırken Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

Heyecan yaratan paylaşım

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komşuoğlu, SOCAR enerjinin üst yöneticilerinden Fuad İbrahimov ile buluştu. Sertaç Komsuoğlu'nun paylaşımı camiada heyecan yarattı.

SOCAR’ın önemli ismi Fuad İbrahimov ile birlikteyiz... Gündemimiz yoğun... pic.twitter.com/cnJ86uP7B4 — Sertac Komsuoglu (@AcarSertacK) December 25, 2019



Taraftar heyecanlandı

Konuyla ilgili sosyal medyada birçok bilgi paylaşıldı ve Fenerbahçeli taraftarlar anlaşmanın gerçekleşmesi halinde kulübün mali yükten kurtulacağına inanıyor.

Fenerbahçe yalanlamıştı

Geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe Socar isim anlaşması haberleri iddia edilmişti. Fenerbahçe Kulübü'nün isim haklarını 450 milyon Euro karşılığında Azerbaycan kökenli bir petrol şirketinin alacağı iddiaları sosyal medyada büyük yankı oluştururken, konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten açıklama yapılmıştı. Fenerbahçe Kulübü, SOCAR iddiasını yalanlamıştı.

Candaş Tolga Işık, Kırmızı Çizgi Fitbol programında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la Azerbaycan petrol devi 'SOCAR' ile ilgili yaptığı konuşmayı anlatmıştı.

''Çok heyecanlandım, keşke olsa dedim''

Fenerbahçe Kulübü'nün isim haklarını 450 milyon Euro karşılığında Azerbaycan kökenli bir petrol şirketinin alacağı iddiaları sosyal medyada büyük yankı oluştururken Candaş Tolga Işık, konuyla ilgili geçen hafta Ali Koç'la yaptığı konuşmayı anlatırken şu ifadeleri kullanmıştı;

''Geçen hafta ben Ali Koç'la konuştum. Başkana dedim ki... şu Socar hikayesi çıktı ya... Çok heyecanlandım. Keşke olsa dedim. Ben sorana kadar Fenerbahçe Kulübü açıklama yaptı yalanladı. Bunları kulüplerin Divan Kurulları'nda konuşamıyorsun. Kulübün satılması konusunda 'Allah korusun' diyorlar. Allah keşke nasip etse de kulüpleri gelip alsalar.

''Böyle bir durum yok ortada''

Ali Koç yalnız son derece mantıklı ve aklı başında. Böyle bir durum yok ortada. Böyle bir görüşme, vaziyette yok. Şu durumdan çıkmak için uluslararası sermayenin Türk futboluna girmesi için yaratıcı fikirler bulmamız lazım.''