Kulüpler Birliği'nden 'VAR' sistemi açıklaması

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, ''VAR kayıtlarının açıklanması konusunu toplantıda görüşmedik. Bir sonraki toplantıda konuşulacaktır." dedi.

Kulüpler Birliği Başkanı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mehmet Sepil yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı;

''Futbolda korsan yayıncılıkla mücadele adına yayıncı kuruluşla uzun bir görüşme yaptık. Tüm kulüp başkanlarının toplantıda yer alması önemliydi. Mustafa Cengiz rahatsızlığı nedeniyle katılamadı.

''Beni hiçbir kulüp başkanı yükseltilmesi için aramadı''

Federasyonun verdiği harcama limiti kararına herkes uyacak. Beni hiçbir kulüp başkanı yükseltilmesi için aramadı. VAR kayıtlarını görüşmedik. VAR konusu her hafta maçlardan sonra çıkıyor. O kadar çok konu var ki... Bazı başkanlar ayrıldı toplantıdan. Bir sonraki toplantıda konuşuruz.

''Gizli yapılan bir şey olsa Zorlu'da yapmazlar yani''

Buna cevap veremem. Göztepe Başkanı olarak söylersem bir mahsuru yok. Gizli yapılan bir şey olsa Zorlu'da yapmazlar yani. İyi niyetli bakalım, her şeyin altında sorun aramayalım."