İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın sütyensiz paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın sütyensiz paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Son zamanlarda paylaştığı cesur fotoğraflarla sürekli olarak gündem olan Ora'nın son paylaşımına beğeni yağdı.

Binlerce beğeni aldı

Instagram hesabında 15,7 milyon takipçisi bulunan Rita Ora, sütyensiz pozunu paylaştı. Rita'nın "Kaptan diyor ki: Lütfen parlak bir şey giymeyin" notuyla paylaştı.Paylaşımı 650 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum aldı.

İç çamaşırlı pozunu paylaşmıştı

Öte yandan İngiliz şarkıcı Rita Ora, geçtiğimiz günlerde beyaz iç çamaşırlarıyla verdiği pozu Instagram hesabından paylaşmıştı. Rita'nın paylaşımını Galatasaray'ın eski yıldızı Podolski'de beğenmişti.

Rita Ora kimdir?

1990 yılında dünyaya gelen Rita Ora, İngiltere vatandaşı, Kosova asıllı söz yazarı, şarkıcı ve oyuncudur. Yay burcudur.Don isminde bir erkek ve Elena isminde bir kız kardeşi vardır. Ailesi Rita Ora doğduğu sene İngiltere’ye göç etmiştir. Babası bar işletmecisi, annesi ise Psikiyatrist’tir.Sylvia Young Tiyatro okulunda eğitim almış ardından, St Charles Catholic Sixth Form Kolejinden mezun olmuştur. 2007 senesinde Craig David ile birlikte seslendirdiği Awkward isimli şarkı ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Ayrıca Tinchy Stryder’in seslendirdiği Where Is Your Love şarkısına düet eşliğinde bulunmuş ve klibinde yer almıştır.2009’de İngiltere adına Eurovision yarışmasına katılan Ora ilk albümünü 2012 yılında müzik severler ile paylaşmış kısa sürede tüm listelerde albümü bir numaraya yükselmeyi başarmıştır. Uzun süre DJ Calvin Harris ile birliktelik yaşayan Rita Ora bugüne kadar Spivs, Hızlı ve Öfkeli 6, Grinin Elli Tonu, Dolandırıcılar ve 90210 isimli dizi ve sinema filmlerinde rol almıştır.