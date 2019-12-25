Kanal İstanbul nereden geçiyor güzergah haritası nasıl?

Türkiye'nin en büyük projesi olan Erdoğan'ın Çılgın Proje dediği Kanal İstanbul projesi nedir, nereden geçiyor araştırmaları vatandaşın gündeminde. Bir suyolu projesi olan Kanal İstanbul şehrin Avrupa Yakası'nda hayata geçirilecek. Peki maliyetinin 10 milyar doların üzerinde olacak Kanal İstanbul güzergahı nasıl?

Son günlerin tartışmalı konusu olan Kanal İstanbul vatandaşın gündeminde. İstanbul'un Avrupa yakasında hayat geçirilecek olan Kanal İstanbul suyolu projesi olarak kurulacak. Maliyetinin 10 milyonun üzerinde olacağı tahmin edilen Kanal İstanbul projesi Küçükçekmece Gölü, Sazlısu Barajı ve Terkos Barajı güzergahlarından geçecek.

Kanal İstanbul Projesi nedir: Açıklamalara göre, resmî adıyla Kanal İstanbul, şehrin Avrupa Yakası'nda hayata geçirilecek. Hâlihazırda Karadeniz ile Akdeniz arasında alternatifsiz bir geçit olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini rahatlatmak adına Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapay bir suyolu açılacak. Kanalın Marmara Denizi ile birleştiği noktada 2023 yılına değin kurulması öngörülen iki yeni kentten biri kurulacak. Kanalın uzunluğu 40–45 km; genişliği yüzeyde 145–150 m, tabanda ise yaklaşık 125 m olacak. Suyun derinliği 25 m olacak. Bu kanalla birlikte İstanbul Boğazı tanker trafiğine tümüyle kapanacak, İstanbul'da iki yeni yarımada, yeni bir de ada oluşacaktır.

453 milyon metrekareye kurulması planlanan Yeni Şehir'in 30 milyon metrekaresini Kanal İstanbul oluşturmaktadır. Diğer alanlar 78 milyon metrekare ile havaalanı, 33 milyon metrekare ile Ispartakule ve Bahçeşehir, 108 milyon metrekare ile yollar, 167 milyon metrekare ile imar parselleri ve 37 milyon metrekaresi ise ortak yeşil alanlara ayrılmıştır.

Projenin etüt çalışması iki yıl sürecek: Çıkartılan topraklar, büyük bir havalimanı ve liman yapımında kullanılacak, taşocaklarının ve kapatılan madenlerin doldurulması için yararlanılacak. Projenin maliyetinin 10 milyar doların üzerinde olabileceği belirtiliyor.

Güzergahı belli oldu: 15 Ocak 2018 tarihinde projenin güzergahı belli olmuştur. Ulaştırma Bakanlığı tarafından projenin Küçükçekmece Gölü, Sazlısu Barajı ve Terkos Barajı güzergahlarından geçeceği kamuoyuna duyurulmuştur.