Devlet Bahçeli Kanal İstanbul'a geçmişte neden soygun projesi dediğini açıkladı

2011 yılında seçimler öncesi yaptığı bir konuşmada, Kanal İstanbul için 'soygun projesi' diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şimdi neden destek verdiğini açıkladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul'a ilişkin geçmişte yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştiri konusu oldu.

Bahçeli, konuyla ilgili basın mensuplarının "Kanal İstanbul Projesi’yle ilgili dün yaptığınız açıklama çok konuşuldu. Hatta geçmişteki bazı sözlerinizle ters düştüğünüz söylendi. Ne diyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.

"Duruşumuzdan taviz vermedik"

MHP Lideri, şunları söyledi: "Geçmişte ne söylemişsek arkasındayız. Hiçbir sözümüzü çiğnemedik. Duruşumuzdan taviz vermedik, vermeyiz. Küçük akıllılar bunu iyi bilsinler. Kanal İstanbul projesini yaptırmam, yapamazsınız diyen müflis bir CHP anlayışı karşımızda. Üçüncü köprüye, üçüncü havalimanına da yapamazsınız, yaptırmayız diye tepki göstermişlerdi.

İktidar yaptı, güçleri yetiyorsa buyursunlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne konuşlandırdıkları militanlarını da alsınlar, yıkabiliyorlarsa bunları yıksınlar. Bunlar yapılanı yıkmakta, yıkımı da parlatmakta çok maharetliler. Madem yatırımlara, projelere bu kadar karşılar, hodri meydan.

'Buyursunlar yapsınlar'

Kanal İstanbul projesine yönelik samimi, iyi niyetli, dürüst, hesapsız her teklif ve eleştirinin dikkate alınması gerektiğine inanıyoruz.

12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde Sayın Erdoğan Kanal İstanbul projesini ilan etmiş ve hedef olarak koymuştur. Biz o dönem muhalefet anlayışımız doğrultusunda eleştirdik, itiraz ettik. Daha sonra millet destek verdi, AK Parti’yi tekraren iktidara taşıdı. Yani projelere de tamam dedi. Artık iktidar partisinin Kanal İstanbul projesini hayata geçirmesinin önünde engel de kalmadı. Buyursunlar yapsınlar.

Montrö Boğazlar Antlaşması delinmedikçe, söz konusu projenin idare ve idamesinde her türlü risk ve tehlike hesap edilip, bütün ayrıntılar dikkate alınıp Türkiye’nin jeostratejik gücüne güç katıldıktan sonra niye rahatsız olalım ki?

Bahçeli ne demişti? Devlet Bahçeli, o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirmiş ve Kanal İstanbul için 'soygun proje' ifadesini kullanmıştı.

İmamoğlu'na ağır sözler

Sosyal medyada ihanet ve melanet servisi yapan CHP’li, FETÖ’cü, PKK’lı ve İP’çi trollere, siyasi iflas yaşayanlara, mensubiyet buhranına kapılanlara diyeceğim son olarak şudur: Bizim tarafımız Türkiye’dir. Bizim takdirimiz Türk milletinin tercih ve beklentileridir. İstanbul’daki depremde sessiz kalan, sel ve su baskınlarında tatile çıkan CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı da imzayı çekmekle, sözleşmeden caymakla değil, adam gibi yönetimle adından bahsettirsin.