Ali Babacan'la ilgili yeni iddia! Yılbaşından önce Erdoğan'a yanıt verecek

Partisini 2020'nin başında kurması planlan Ali Babacan'la ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Şehir Üniversitesi tartışmalarına girmeme kararı aldığı belirtilen Babacan'ın yılbaşından önce bir açıklama yapacağı konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Şehir Üniversitesi tartışmalarıyla ilgili Erdoğan Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Mehmet Şimşek için Halkbankası dolandırmaya kalkıştılar suçlamalarında bulunmuştu. Erdoğan'a sadece Davutoğlu yanıt vermişti. Babacan'ın ise yapılan bir toplantıda bu tartışmalara girmeme kararı aldığı konuşulmuştu ancak bugün basında yer alan bir iddia tam tersini söyledi.

Partisini ne zaman kuracağı merak edilen Ali Babacan'ın yılbaşından önce kamuoyuna bir açıklama yapacağı ve Erdoğan'ın ithamlarına cevap vereceği iddia edildi.

Babacan Erdoğan'a yanıt verecek

Gazete Duvar'dan Özlem Çelik Akarsu'nun haberine göre, Ali Babacan 2019 bitmeden önce bir açıklama yapacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem kendisi hakkındaki ithamlarına yanıt verecek hem de Şehir Üniversitesi bağlantılı suçlamalar hakkında konuşacak. Babacan'ın bu konuşma sırasında partisinin kuruluşu için de tarih vermesi bekleniyor.

Babacan'ın partisinde bugün itibariyle çalışmalar bitiyor

Habere göre, Babacan'ın partisinde bugün itibariyle (25 Aralık) çalışmalar bitiyor. Bundan sonra tek iş, kuruluşun ilan edileceği tarihin netleşmesi olacak.