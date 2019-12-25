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'TOGO Kuleleri' tartışması alevleniyor! Yavaş'tan Sinan Aygün'e 2 ayrı tazminat davası

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski CHP'li Vekil Sinan Aygün arasındaki 'Ankara'da rant' kavgasında yeni gelişme yaşandı. Yavaş, Sinan Aygün'e kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle iki ayrı tazminat davası açtı.

Mansur Yavaş, TOGO Kuleleri'nin sahibi CHP'li Sinan Aygün hakkında katıldığı televizyon yayınında 'onur ve saygınlığı hedef alan, kişilik haklarına tecavüz niteliğindeki haksız fiil kapsamındaki beyanları' iddiasıyla iki farklı tazminat davası açtı.

İlk dava canlı yayındaki sözleri

Mansur Yavaş, ilk davayı Sinan Aygün’ün canlı yayında kullandığı 'cahil adam', 'bu adam nasıl belediye başkanlığı yapacak bilemiyorum' sözleri  nedeniyle açtı.

İkinici dava "FETÖ'cü isim ikna etti" açıklaması

Başkan Mansur Yavaş’ın, Aygün hakkında açtığı ikinci tazminat davası ise hakkında kullandığı FETÖ sözlerine ilişkin. Sinan Aygün, Yavaş'ın 2014 yılında CHP'den Ankara Büyükşehir Belediyesi adaylığı süreci ile ilgili "FETÖ'cü isim ikna etti Yavaş aday oldu" ifadelerini kulanmıştı.  

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