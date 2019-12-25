Ağrı'dan acı haber! Özel harekat polisi şehit oldu

Kanal İstanbul Montrö sözleşmesini bitirir mi? Unutulan bir madde var

Türkiye’nin en yaşlı insanı Ayşe Uçar nine hayatını kaybetti

FETÖ'ye yönelik operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda yakalama ve gözaltı

Asgari ücret ne zaman açıklanacak 2020 net rakam belli oldu mu?