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Ağrı'dan acı haber! Özel harekat polisi şehit oldu

Acil Sınır Güvenlik Projesi kapsamında Doğubayazıt ilçesinde görev yapan Özel Harekat Polisi Coşkun Elber, arazi görevi sonrası temizlediği uzun namlulu silahının ateş alması sonucu şehit oldu.

Şehit polis Coşkun Elber, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’nda düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Ağrı'da şehide son veda 

Şehit Coşkun Elber’in naaşı, Ağrı Devlet Hastanesi’nden belediyeye ait cenaze nakil aracıyla havaalanına getirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından dua edildi.

Daha sonra silah arkadaşları tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı, tekbirler eşliğinde uçağa konularak memleketi Ankara’ya uğurlandı.

Düzenlenen törene; Ağrı Valisi Süleyman Elban, 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

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