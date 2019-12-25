HABER /  SPOR

Sivasspor için il protokolünden bilet zinciri

Demirören Haber Ajansı

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un ilk yarının son haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçı için il protokolü Twitter üzerinden taraftara hediye bilet kampanyası başlattı. Kampanya ilgiyle karşılandı.

Demir Grup Sivasspor'un pazar günü Göztepe'yi konuk edeceği karşılaşma için Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, 58 taraftara bilet hediye edeceğini duyurdu.

Bu mesajın hemen ardından Vali Salih Ayhan, Başkan Bilgin'i etiketleyerek 58 bilet de kendisinin hediye edeceğini belirtip, Başsavcı Hasan Uğurlu'yu etiketledi ve çağrı yaptı.

Peş peşe hediye bilet kampanyası
Zincirin yayılmasıyla aralarında AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve iş insanlarının da bulunduğu kişiler peş peşe hediye bilet kampanyasına katıldı. Taraftarlar da paylaşımlara yoğun ilgi gösterdi. Kampanya kapsamındaki hediye bilet sayısının maç gününe kadar binleri bulması bekleniyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
FETÖ'ye yönelik operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda yakalama ve gözaltı
Dolar yüksek seviyeye çakıldı kaldı! 25 Aralık dolar kuru ne kadar?
Ersun Yanal'dan Ali Koç'a rest: Memnun değilseniz bırakayım
Emin Çölaşan Ertuğrul Özkök'e saydırdı: Resmen sapıttı genç kızlara hava atıyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan beklenen Kanal İstanbul açıklaması
Libya anlaşmasının mimarı Tümamiral Cihat Yaycı konuştu
ÖNCEKİ HABERLER
Mert Çetin: Hedefim uzun yıllar Roma forması giymek
Bademin faydaları neler diyabete iyi geliyor!
Serdar Ali Çelikler: Obradovic'le 2 yıllık kontrat uzatılacak
Asgari ücret ne zaman açıklanacak 2020 net rakam belli oldu mu?
Kanal İstanbul nedir Kanal İstanbul nereden geçiyor güzergahı
Pasaport harçları 2020 ne kadar oldu 6 aylık pasaport harcı kaç para?
Yorumlar