Emin Çölaşan Ertuğrul Özkök'e saydırdı: Resmen sapıttı genç kızlara hava atıyor

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ü, "Resmen sapıttı. Magazine, belden aşağı konulara girdi ve üstelik yalan söylemeye daldı. 75 yaşından sonra yerli yabancı kadın artistlere, mankenlere ve genç kızlara hava atıyor" diyerek sert şekilde eleştirdi.

Ertuğrul Özkök’ün ruh sağlığının bozuk olduğu yazan Çölaşan, "Narsist oldu, kendisini ilah gibi görüyor… Köşesinde her gün çok özel fotoğraflarını kullanıyor" ifadelerini kullandı.

Özkök’ün 'Emin Çölaşan’la döneklik üzerine bir helalleşme' başlıklı yazısına atıfta bulunan Çölaşan, şunları kaydetti:

"İçine düştüğü bu durumlar nedeniyle üzülüyorum"

Ben bu Ertuğrul'la tam 12 yıldan bu yana ne karşı karşıya geldim, ne herhangi bir vesile ile el sıkıştım, ne de telefonda sesini duydum. Bu sözleri nereden çıkarıp üfürdüğünü, nasıl uydurduğunu anlamak mümkün değil. Ona geçmişte çok kızardım, şimdi ise acıyorum ve içine düştüğü bu durumlar nedeniyle üzülüyorum. Tedavisi ne yazık ki olmayan Alzheimer hastalığının belirtileri… Bence ya böyle anlamsız yalanlara sarılmaktan medet umuyor, ya da kafayı yiyip iyice sapıtmış… Yazık olmuş! Allah şifa versin. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

"Kendini tanrı sayıp ötekileri döneklikle suçluyor"

Özkök önceki günkü yazısında şöyle yazmıştı: Malum Emin’le bitip tükenmek bilmeyen bir meselemiz var... Döneklik ve dans etmek... O, bana 'Döneksin' diyor ha babam vuruyor, ben de 'Evet döneğim ama vurmadan bir dinle' diyorum... Sonunda karşı karşıya geldik ve nihai bir hesaplaşma, pardon helalleşme yaptık. Bu konuya bir daha döner miyiz bilmiyordum ama Türk medya tarihi için de küçük bir dipnot olur belki... Ne de olsa 30 yıldır bu ülkenin bazı gazetecileri kendini tanrı sayıp ötekileri döneklikle suçluyor. Belki gençlere de 'zamanın ruhu'nu anlamak bakımından yardım eder.

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