Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yavaş-Aygün' talimatı: Polemiğe girmeyin

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'li Sinan Aygün arasındaki 'Togo Kuleleri’ tartışması AK Parti MYK toplantısında gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin kurmaylarına "Bizim meselemiz değil, o nedenle polemiğe girmeyin" talimatı verdi.

AK Parti MYK toplantısında Mansur Yavaş ile eski CHP Milletvekili Sinan Aygün arasındaki 'rüşvet ve rant tartışması' değerlendirildi.

"Meselemiz değil, polemiğe girmeyin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına konuya ilişkin "Bu konuyu takip etmeye devam edin. Ancak bu konu bizim meselemiz değil, bizi ilgilendiren bir yanı da yok, o nedenle polemiğe girmeyin" talimatı verdi.

"Komisyon olayı yakından takip edecek"

Erdoğan'a, CHP'yi karıştıran 'Ankara'da rant' tartışmalarıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde komisyon kurulduğu ve komisyonun olayı yakından takip edeceği bilgisi aktarıldı.