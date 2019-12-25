Adalar'daki fayton krizine formül bulundu Erdem Gül'ün açıklamaları

Toplumun tüm kesimleri tarafından büyük tepki çeken Adalar'daki atların durumu için bir formül bulundu. Faytonlar yerine elektrikli toplu taşıma araçları ve elektrikli taksi kullanılması planlanıyor.

Gürültü ve kirlilik yapmayan toplu taşıma araçları 15 kişilik olacak. Adalar'da 35 turistik fayton kalacak.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, ruam hastalığı tespit edilen atların itlafı ve faytonlara at koşulması yasağıyla başlayan krizi e-Adalar projesiyle çözeceklerini söyledi.

Adalar'daki toplu taşıma ve turistik turların önemli bir bölümünü elektrikli araçlarla yapmayı planladıklarını anlatan Erdem Gül, Hürriyet gazetesinden Fatma Aksu'nun haberinde şunları söyledi:

"Toplu taşıma işini elektrikle çalışan, çevre kirliliği yaratmayan, tamamen sessiz 15-20 kişilik araçlarla çözeceğiz. Bu araçların sayısı 35-40 civarında olacak. Adalar'ın coğrafi ve kültüre yapısına uygun araçların seçimi üzerinde çalışıyoruz.

35-40 çevreci taksi

Günübirlik turistlerin tur ihtiyacını karşılamak için de 2-4 kişilik çevreci e-Taksiler devreye sokulacak. Bunların sayısının da 35-40 kadar olması planlanıyor. Üç nesildir faytonculuk yapan aileleri de yok saymak mümkün değil. Hem bu nedenle, hem de Adalar'la özdeşleştiği için 35-40 faytonun bırakılması düşünülüyor."

İki tip araç

E-taksiler 4-12 saat şarjla 70-100 kilometre yol gidebilecek.

En yüksek hızı saatte 35 kilometre olacak.

Yüzde 10-25 arasındaki eğimli yolları tırmanabilecek.

Ücretlendirme kilometre esasına göre olacak.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ ÖZELLİKLERİ

15-20 kişilik olacak. Yaz ve kış kullanımı için tenteyle donatılacak.

Tam yüklü iken yüzde 10 ile 25 arasında eğimi tırmanabilecek.

Tek şarjla 70-100 kilometre kat edebilecek ve İstanbul kart ile ödeme yapılabilecek.