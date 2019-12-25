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Serdar Aziz'e Rusya'dan iki talip çıktı

Lokomotiv Moskova ve Rubin Kazan, Fenerbahçe'nin deneyimli stoperini transfer etmek için harekete geçti.

Beyaz TV'nin haberine göre; Rusya’nın iki köklü kulübü, Fenerbahçe'nin  tecrübeli stoperi Serdar Aziz'e kanca attı. Lokomotiv Moskova ve Rubin Kazan, Serdar Aziz için Ocak ayındaki ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacaklar.

Gökdeniz Karadeniz'den bilgi aldı
Rubin Kazan Sportif Direktörü, Rus kulübünün efsane oyuncusu Gökdeniz Karadeniz’i telefonla arayarak sarı-lacivertli savunmacı ile ilgili bizzat bilgi aldı.



2 kez gol attı
Serdar Aziz bu sezon savunmadaki kesiciliğinin yanı sıra Süper Lig'de 2 kez ağları havalandırmayı başardı.

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