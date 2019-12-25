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Lucescu'nun yeni takımı belli oldu

Türkiye A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu'nun İsviçre Ligi ekibi Sion ile sözleşme imzalayacağı açıklandı.

Son olarak Türkiye A Milli Takımı'nı çalıştıran Mircea Lucescu'nun yeni takımı belli oldu. 74 yaşındaki teknik direktör, İsviçre Ligi takımlarından Sion'un başına geçecek.

''Sözleşme imzalamak için İsviçre'de olacak''
Sion Başkanı Christian Constantin, tecrübeli çalıştırıcı ile anlaştıklarını duyururken ''Bay Lucescu ile görüştük. Kendisi 2 Ocak tarihinde sözleşme imzalamak için İsviçre'de olacak.'' dedi.

Kulüp takımı çalıştırmak istiyordu
Rumen teknik adam Lucescu, son zamanlarda yaptığı açıklamalarda tekrar bir kulüp takımını çalıştırmak istediğini söylüyordu.

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